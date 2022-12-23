Şenol Güneş esti gürledi

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Antrenmanda Şenol Güneş fırtınası eski. Sık sık çalışmayı durduran Güneş, futbolcularına uyarılar yağdırdı.

Siyah beyazlı takım Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak, ardından saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Gaziantep’e giderek kampa girecek.