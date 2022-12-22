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Beşiktaş'ta 3 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta devre arası üç oyuncu ile yollar ayrılacak...

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 17:12
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Şenol Güneş ayrılacaklar listesini hazırladı

Beşiktaş'ta 3 futbolcu ile yollar ayrılıyor
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Masuaku, N'Koudou ve Montero, Ocak ayında siyah beyazlı takıma veda edebilir. Teknik heyet, transfer dönemine kadar oynanacak maçların ardından kararını verecek.

Beşiktaş'ta, yaklaşan transfer dönemi öncesi kadro planlaması yapılıyor.

14 yabancı futbolcusu bulunan Siyah Beyazlılar'da, bazı oyuncularla yollar ayrılabilir.

Listenin ilk sırasındaki isim Arthur Masuaku.

25 maç forma giymesi halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek 29 yaşındaki sol bek, 12 karşılaşmada süre aldı. Kadroda düşünülmeyen Masuaku'nun takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiralalamayı planlıyor. İspanyol savunmacı için devre arasında gelecek teklifler değerlendirilecek.

Sözleşmesi bitecek Kevin N'Koudou ile yeni kontrat için görüşmelere henüz başlamadı. Kamerunlu oyuncuya devre arası teklif gelmesi halinde yollar ayrılabilir.

Teknik Direktör Şenol Güneş, transfer dönemine kadar oynanacak maçların ardından kararını verecek.

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