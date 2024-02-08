İlk yemek kitabı Melceü’t-Tabbâhîn'de yer aldı. Eşsiz midye dolma tarifi

Midye dolma yapmak için taze midyeler, aromatik pirinç ve limon gibi malzemeler gereklidir. Bu malzemelerin bir araya geldiği bu tarif, size deniz kenarında bir ziyafet yaşatır. Midye dolma, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok popülerdir.

Bu lezzetli tarif ile, evinizde deniz havası estirebilir ve sevdiklerinize harika bir ikram sunabilirsiniz. İşte, evde midye dolma yapmanın püf noktaları.

Malzemeler 500 gram taze midye, (temizlenmiş) 1 su bardağı pirinç ,1 adet soğan, (ince doğranmış) Yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı ince çekilmiş fıstık, yarım su bardağı kuş üzümü, yarım demet taze nane, (isteğe bağlı, ince doğranmış) yarım demet taze maydanoz, (isteğe bağlı, ince doğranmış) 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı toz şeker, 1 su bardağı sıcak su, 1 adet limon, ( dilimlenmiş, süsleme için)

YAPILIŞI:

Pirinci bol suyla yıkayın ve süzün. Bir tavada zeytinyağını kızdırın. Soğanı ekleyip kavurun. Fıstık ilave edip biraz daha kavurun. Pirinci ekleyip kısık ateşte karıştırarak kavurun.

Kuş üzümü, tuz, karabiber ve toz şeker ilave edip iyice karıştırın. Taze nane ve maydanoz ekleyip harcı hazırlayın. Midyeleri açık kısımları alta gelecek şekilde fırın tepsisine dizin.

Hazırladığınız harcı midyelerin içine doldurun. Limon dilimlerini midyelerin üzerine yerleştirin. Sıcak suyu tepsiye dökün ve fırını 180 dereceye ayarlayın.

Midyeler yumuşayıncaya kadar fırında pişirin. Fırından çıkardığınız midye dolmalarını bir tabağa alın. Fırından çıkan midye dolmalarını servis tabağına alın ve limonlarla süsleyerek sevisinizi yapın.