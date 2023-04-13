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Son 10 yılın en güçlü kasırgası Avustralya'ya yaklaşıyor

Saatte 275 km hıza ulaşması beklenen Ilsa kasırgası Batı Avustralya kıyılarına doğru yaklaşıyor.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:22
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Ilsa kasırgası Avustralya'ya yaklaşıyor

Son 10 yılın en güçlü kasırgası Avustralya'ya yaklaşıyor
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Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, ülkenin Batı Avustralya eyaletinde Ilsa Kasırgası'nın gelecek günlerde şiddetinin artacağı ve 4'üncü kategoriye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

Fırtınanın Perşembe'den Cuma'ya (yerel saat) kadar gece, Broome ile Port Hedland bölgeleri arasında bir yerde karaya inmesi bekleniyor. Şu anda tropikal siklon, ölçekte en yüksek ikinci olan Kategori 4'te yer alıyor.

HIZI 275 KM/SAATE ÇIKACAK

Meteorologlara göre, Ilsa karaya inmeden önce yine de güçlenecek. O zaman kategori 5  seviyesine çıkması bekleniyor. Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM), toplam yağış miktarının metrekare başına 200 ila 400 litreye kadar çıkabileceği yoğun yağış uyarısında bulunuyor. Ek olarak, kıyı bölgelerinde anormal derecede yüksek gelgitlere de dikkat edilmesi gerektiğini açıkladılar. BOM ayrıca fırtınanın hızının 275 km/saate varan şiddete çıkabileceğini de tahmin ediyor.

MARKET RAFLARI BOŞALTILDI

On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi "fırtına" uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşalttı.

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