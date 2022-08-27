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  • İmam hatip mezunu ilahiyatçı Mustafa Öztürk’ten ‘Gülşen’ tepkisi: ’Sekülerizme kurban olayım' deme noktasına geldim

İmam hatip mezunu ilahiyatçı Mustafa Öztürk’ten ‘Gülşen’ tepkisi: ’Sekülerizme kurban olayım' deme noktasına geldim

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, sanatçı Gülşen'in tutuklanması hakkında konuştu. Bu tip şakaların İmam hatipliler daniskasını yapar diyen Öztürk, “Laiklik benim nefes borum” dedi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 00:05
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 02:56
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İmam hatip mezunu ilahiyatçı Mustafa Öztürk’ten ‘Gülşen’ tepkisi: ’Sekülerizme kurban olayım' deme noktasına geldim

İmam hatip mezunu ilahiyatçı Mustafa Öztürk’ten ‘Gülşen’ tepkisi: ’Sekülerizme kurban olayım' deme noktasına geldim
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İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Halk TV'de 'Perdenin Önü Arkası' programında sanatçı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmam hatip çıkışlı olduğunu belirten Mustafa Öztürk, ‘Siz Gülşen’in sözüne incindiniz mi?’ sorusuna yanıt verdi:

“Gülşen sözün bağlamını bizzat kendisi tarafından açıkladı ve mizah bağlamında yaptığını söyledi. Bu tip şakaların İmam hatipliler daniskasını yaparlar. Sözün bağlamını bilmezseniz ve iki cümleyi yan yana koyduğunuzda bu çok tahkir edici bir söz gibi kullanılır. Bu senli benli bir konuşma ortamında latife olarak söylenmiş, belki maksadını aşmış bir söz olabilir ama sözün sahibi maksadını izah etmiş ama derdest edilip götürüldü. Bu karar savcı işgüzarlığı mı yoksa siyasi idarenin de bunda onayı var mı diye sorarsanız topyekün bir mahalle kavgası kışkırtması… Troller vasıtasıyla deliller toplanıyor. 2021’de bana yapılana ve daha sonra Sezen Aksu ve Cem Yılmaz için yapılan kışkırtmalara bakıldığında burada ‘Bakın bizi sevk ve idare eden otorite bütün maneviyatımıza yönelik tüm saldırılara göğsünü siper ederek sahip çıkıyor’ denilerek belli bir kitlenin ve özellikle eğitim seviyesi son derece düşük, dini duyarlılığı sözüm ona yüksek, Orta Anadolu profili ya da Karadeniz’in dindar kesimlerinin hassasiyetleri kışkırtılıyor. Mahalle kavgasına fişek atmak gibi bir mekanizma çalışıyor"

"LAİKLİK BENİM NEFES BORUM"

Laikliğin önemine vurgu yapan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Ben, milletin bütün bu kışkırtmalara karşı büyük bir soğukkanlılıkla sükut halini izliyorum. Bu kışkırtmaların sokağa çıkarmak için yapıldığını halk biliyor. Ben İmam hatip kökenliyim ve ‘sekülerizme kurban olayım’ deme noktasına gelmişim. İyi ki laiklik var. Laiklik benim şu anda nefes borum. Olmasa beni tazir yoluyla katlederler. Hani namaz kılmayanı tazir yoluyla katediyorlar ya… Bizim dindar camianın hocalarının ‘sapık’ kelimesine özel bir ilgisi var. Sapıklık daha çok cinsellikle ilgili bir tanımlamadır. Bizim ahlak normlarımız sürekli cinsellik etrafında döndüğü için ‘sapık’ kelimesi saplantıya dönüşmüş. ‘İmam hatip sapık’ diyen hocalar vardı ve biz onları yuttuk. O zaman bu hakimler-savcılar işlem başlatmadılar"

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Yandaş güdümlü yargı
27.08.2022 06:48
Bu yargı neden diğer konulara, mesela şuursuz açıklama yapan imamları tutuklamiyor? Adalette çifte standart olur mu  
 
Atillahan
27.08.2022 05:15
göz hatları falan joe pesci'ye benziyor adamın  
 
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