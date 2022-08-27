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Gülşen’in tutuklanması dünya basınında: Erdoğan'ın muhafazakarların oyuna ihtiyacı var

Ünlü şarkıcı Gülşen'in imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından tepkiler yükselirken, mahkeme kararı dünya basında da gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 00:20
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Gülşen’in tutuklanması dünya basınında: Erdoğan'ın muhafazakarların oyuna ihtiyacı var

Gülşen’in tutuklanması dünya basınında: Erdoğan'ın muhafazakarların oyuna ihtiyacı var
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Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözlerinin yer aldığı bir videonun yandaş medya tarafından hedef alınması sonrası sanatçı Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan sanatçı savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Gülşen tutuklandı.

Gülşen’in tutuklanması uluslararası basında da gündem oldu.

"NEFRETİ KIŞKIRTMAKTAN" TUTUKLANDI

Yunanistan’ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, ünlü şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasını, “Ünlü Türk şarkıcı Gülşen, sahnede dini eğitim kurumları hakkında yaptığı yorum nedeniyle kin ve nefreti körüklemekle suçlanarak tutuklandı” başlığıyla yayınladı.

Kathimerini, Gülşen’in özür dilemesine rağmen tutuklandığına dikkat çekerken AKP sözcüsü Ömer Çelik’in sözlerine yer verdi. Çelik, "Bu nefret mantığı ülkemizde dayanak bulamaz. Bu bir nefret beyanıdır ve ayıptır" dedi. Yunan gazete, Gülşen’in son aylarda sahnede giydiği kıyafetlerin muhafazakar Türk toplumunda tepki çektiğini belirtti.

"ERDOĞAN’IN SEÇİM ÖNCESİ ÇABASI"

ABD merkezli Bloomberg de Gülşen’in tutuklanmasına yer veren basın kuruluşları arasındaydı. Bloomberg söz konusu haberi, “Türkiye'deki din okulları hakkında yaptığı bir şaka nedeniyle ‘kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutuklandı” başlığıyla okurlara sundu. Gülşen’in sorgulanmak üzere evinden alındığını ve gece geç saatlerde tutuklandığını aktaran Bloomberg, sosyal medyada gelen tepkilere de yer verdi.

Bloomberg, “Hükümeti eleştirenler, söz konusu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşan seçimler öncesi dini ve muhafazakar destek tabanını sağlamlaştırma çabası olduğunu söylediler” ifadelerine yer verdi.

"ERDOĞAN’IN MUHAFAZAKAR OYLARA İHTİYACI VAR"

Orta Doğu’da yayın yapan Al Jazeera ise yaşanan olayı, “Türk şarkıcı Gülşen, dini okul yorumu nedeniyle tutuklandı” başlığıyla ilk sayfada yayınladı. Al Jazeera, 46 yaşındaki şarkıcının özür mesajına ve AKP’den yükselen tepkilere de yer verdi.

Gazetede yer alan haberde, “Gülşen, sahnede kimliği belirsiz bir kişiye, bariz bir şakayla, ‘sapıklığının’ İmam Hatip okulunda yetişmesinden kaynaklandığını söyledi” denildikten sonra Gülşen’in sosyal medya hesabında yayınladığı özür mesajına da yer verildi.

Al Jazeera ayrıca, “Erdoğan ve iktidardaki AK Parti’nin önümüzdeki Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesinde sandıklardaki düşüşü tersine çevirmek için muhafazakarların oylarına ihtiyacı var” yorumunda bulundu.

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Sevilay
27.08.2022 06:41
Yandaş olmayan ve üstelik yabancı olan gazeteler de Gülşen olayını aynı şekilde okuyor. Geliyor gelmekte olan  
 
Vay benim başıma gelenler
27.08.2022 00:55
Eğer muhafazakar kesim bu sebeple Erdoğana oy veriyorsa vay halimize...  
 
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