İmamoğlu ‘Yeniden İstanbul için yola çıkıyorum’ dedi CHP'den yanıt ‘Genel Başkan'ın söylediğini yapmış oldu’

İmamoğlu, “İstanbul’u bir kez daha savunmak için bir kez daha yola çıkıyorum” diyerek adaylık mesajı verdi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise İmamoğlu’nun açıklamasına cevap verdi.

Öztrak: Genel Başkan’ın Söylediğini Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu’nun açıklamasını yorumladı. Haber Global’den Saliha Çolak’ın haberine göre, Öztrak, “İlk etapta istifalar geldi, MYK değişti, sorumluluksa sorumluluk, süreci yürütüyoruz” dedi. Öztrak, İmamoğlu’nun belediye başkanlığına devam edeceğini belirterek, “Genel Başkan’ın söylediğini yapmış oldu. Belediye başkanlarının başkanlıklarına devam etmesi gerektiğini söylemişti genel başkan. Gemiyi hep birlikte sağ salim limana ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ne demişti?

Yol haritasını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’a hizmet gerçekten dünyaya hizmettir. İstanbul’a ihanet edilemez. Çünkü bu sadece Türkiye’ye değil insanlığa ihanet olur. Ben İBB Başkanı olarak ilk yola çıktığımda tüm halkımıza bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. Bu sözümü tutmaya devam edeceğim” dedi.

İmamoğlu, 2019’da kurdukları İstanbul ittifakını yeniden kurmak için yola çıktığını duyurdu. “İstanbul’u bir kez daha savunmak için bir kez daha yola çıkıyorum. Refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum, dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum. 2019’da olduğu gibi CHP’li yol arkadaşlarımla farklı partilere gönül veren kıymetli hemşerilerim İstanbullularla tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum” diyen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Ben adayım demedim yola çıkıyorum dedim” notunu düştü.