İmamoğlu ve Kurum. Tarih tekerrür eder…

Tek seçici AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılan Murat Kurum’u tanıyor musunuz?

Bakan iken Kurum, “Kanal İstanbul” projesi için dedi ki;

-“Türkiye’yi dünyada lider ülke yapacak bir projedir.”

Kurum aday olup İstanbul sokaklarında oy avlanırken “Kanal İstanbul Projesini yapacak mısınız?” diye soran gazeteciye av olunca dedi ki;

-"İstanbul halkı neyi istiyorsa, bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız.”

Çevir kazı yanmasın…

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TOKİ başkanı iken çıkarılan, “İmar Barışı” projesini sahaya sürdü. Milyarca lira para ödeyen 9 milyona yakın kişi yararlandı.

6 Şubat depremi gösterdi ki “İmar Barışı” hakkından yararlanan 294 bin kaçak yapı vardı ve çoğu yıkıldı on binlerce can kaybı yaşandı.

Dakika 2, gol 2…

Candaş Tolga Işık’a canlı yayında dedi ki:

-“130 bin canımız gitmiş ya, 11 ilde deprem oldu bakın İstanbul 11 ile yetişir. İstanbul’a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet diye bir şey kalmaz.”

1999 Marmara depreminde, 6 Şubat 2023 depreminde gitmedi de İstanbul depreminde ülke neden gider, bayrak neden gider, devlet neden gider diye soramadı Işık…

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“Türkiye’nin Maldivleri” Salda Gölü’ne “Millet Bahçesi” yaptırdığı ortaya çıktı. Ormanları kestirip yandaş firmalara maden arama ruhsatları da vererek çevreyi katleden Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak tarihe geçti Kurum.

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Bakanlığına bağlı TOKİ'nin 2019 yılında başlattığı “100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi” kapsamında inşa edileceği açıklanan konutlar 2022’de teslim edilecekti ancak 2024’e gelmemize rağmen tamamlanamadı.

Gelecek Partili Selçuk Özdağ elinde fener Bala’da gündüz, gece gezip konut aradı bulamadı.

Dakika 5, gol 5…

Mayıs 2023 seçimleri için, “İlk evim, ilk arsam” projesi ile 500 bin konut, 250 bin arsa vaat etti. 8 milyon kişi başvurdu ama proje hayali çıktı.

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Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilde Murat Kurum tarafından depremzedeler için hazırlanan projeyi 14 Mayıs seçiminden günler önce 26 Mart 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle açıkladı:

-“Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır.''

Erdoğan’a ve İBB adayı Kurum’a soruyorum: Bir yıl geçti kaç konut yapıldı ve teslim edildi? Bu kez Erdoğan ve Kurum birlikte kendi kalelerine attılar.

Dakika 7, gol…

Murat Kurum Erdoğan’ın atamaları ile görevlere gelen bir bürokrattı.

14 Mayıs seçiminde Erdoğan, Kurum’u İstanbul Milletvekili yaptı.

Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı.

Atamalarla siyasette var olan isim.

AKP ve Erdoğan’ın kurumsal adayıdır Kurum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında bu yediği ve yiyeceği goller karşısında hiç şansı yok.

Diyorlar ki çok bilen yorumcular; “Aslında Erdoğan aday…”

2019 seçiminde atadığı Binali Yıldırım için de Erdoğan kendisi yarışır denmişti.

Sonuç iki Osmanlı tokadı, yerle bir etti Erdoğan’ı da Yıldırım’ı da…

Tarih tekerrürden ibarettir…