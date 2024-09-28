İmamoğlu ve Yavaş’a kumpas hızla başladı

Gazetecilerin malum taktiği şudur:

Ahmet’ten aldığı bilgiyi, Mehmet’ten aldım diye yazar.

Son örnek Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’den şöyle geldi.

“CHP kulislerinde İmamoğlu’yla ilgili kararın İstinaf’ta 1’e karşı 2 oyla onandığı konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu ise bu süreci fırsata çevirmeye, mağduriyetten cumhurbaşkanı adaylığı çıkarmaya çalışıyor”

Ekrem İmamoğlu kendisine “Ahmak” diye Süleyman Soylu’ya, “Ahmak” yanıtı verdi ya Selvi istinaf mahkemesinin Ekrem İmamoğlu kararını CHP’den almış.

Demek ki;

Cumhurbaşkanı CHP’li.

Adalet Bakanı CHP’li.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin tamamını, Yargıtay Başkanını, İstinaf Mahkemelerinin başkan ve üyelerini, CHP’li cumhurbaşkanı atadı.

HSK tarafından atanan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında yazılı suç duyurusunda bulundu.

Bağımsız ve tarafsız (!) savcı iddianamesinde İmamoğlu'nun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istedi.

CHP’li HSK üyeleri tarafından atanan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri tarafından dava kabul edildi.

CHP’li üyelerinden atadığı CHP’li hakimler Ekrem İmamoğlu kararını 14 Aralık 2022’de açıkladılar:

2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası…

CHP iktidarda olduğuna göre Abdülkadir Selvi de haklı olarak İmamoğlu davasının resmen açıklanmayan sonucunu elbette CHP’li kaynaklarından aldı.

Gerçeğe dönelim.

Böyle bir mahkumiyet kararı varsa bu bilgiyi Hürriyet yazarı Selvi almıştır.

İki kere iki dört eder.

Bu bilgi saray tarafından mikser görevi yapması ve CHP’yi çırparak karıştırması için Selvi’ye verilmiştir.

Bir hatırlatmaya yapayım.

Milliyet yazarı Zafer Şahin de aynı görevle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP ile yollarını ayırdığı ve 2028'de cumhurbaşkanlığına aday olacağını yazmıştı.

Genel Başkanı Özgür Özel CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı gösterdi ya.

Saray algı haberleri ile İmamoğlu ve Yavaş’a kumpas kurmaya hızla başladı.

Recep Tayyip Erdoğan 24 Eylül 1998’de mahkum olup siyasi yasak aldı.

Hürriyet’in şu manşet ile yayınlandı: