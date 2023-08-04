İmamoğlu yerel seçimlerdeki planını açıkladı

Yerel seçimlerle ilgili açıklama yapan İmamoğlu, “Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız” dedi.

İmamoğlu yerel seçimlerdeki planını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin iddialı mesajlar verdi.

“HEM İSTANBUL HEM DE İLÇE SEÇİMLERİNİ KAZANACAĞIZ”
CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, “Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz. Ama o yanlışlarımızı da gidereceğiz, halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz” “Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın. Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz, ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde, bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu yok” dedi.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
İmamoğlu, vatandaşları dinlemeye devam edeceklerini kaydederek sözlerini “Yılmaz yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. Burada olduğu gibi gelen eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız. Ve milletin hizmet alması için bu millete ait, milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayın, buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz bunu herkes bilsin” şeklinde tamamladı.

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