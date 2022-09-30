İmralı'da Apo ile yapılan gizli görüşmelerin tutanakları yayınlanmış halk her şeyi öğrenmişti. Erdoğan canlı yayında iki gazeteciye talimat verince Aytunç Erkin eski defterleri açıp hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D/CNN Türk ortak yayınında Saray’a yakın gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın canlı yayınına en fazla damgasını vuran olay ise Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye söyledikleri oldu.

Selvi'nin, “Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?” sözleri üzerine Erdoğan, “Vallahi Abdulkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor...” dedi.

Bu sözlerin ardından gazeteci Aytunç Erkin, Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde bir yazı kaleme aldı. Milliyet Gazetesi’nde 28 Şubat 2013 tarihinde yapılan “İmralı zabıtları” haberinden örnek veren Erkin’in köşesindeki ilgili kısım şöyle:

“Tarih 28 Şubat 2013… ‘Açılım/Çözüm’ sürecinin fırtınalı günleri. Milliyet Gazetesi'nde Namık Durukan imzalı haber gündeme bomba gibi düşer. ‘İmralı Zabıtları’ başlığıyla yayımlanan haber, ‘23 Şubat 2013 görüşme notları' başlığı altında oluşan görüşme notlarını anlatıyor, Abdullah Öcalan'ın, ‘Tarihi önemde bir toplantıya başlıyoruz. Nasıl bir yöntem izleyelim?’ sözü ile başlıyor. Heyetten ‘Size nasıl uygunsa’ yanıtı alan Öcalan, çözüm süreci ile ilgili değerlendirmelerinin ve önerilerinin yanı sıra BDP heyetindekilerle özel konularda sohbet de ediyor. Öcalan'ın, İmralı'da BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'la yaptığı, bir MİT yetkilisinin de hazır bulunduğu görüşmenin tutanakları Milliyet'ten sonra her yerde yayımlanıyor.

Bu habere iki gün sonra en sert tepkiyi kim verdi?

O dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de konuştu:

‘İşte bir gazete çıkmış bir başlık atıyor, attığı başlıkla İmralı'dan haberler veriyor. Bir kısım medya hiçbir zaman yanımızda olmadı. Eğer millete zerre kadar sevdanız varsa, şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız, atamazsınız, atmamanız gerekirdi. Çünkü bu süreç hassas bir süreç. Bunlar attıkları manşetlerle, köşe yazılarıyla, neymiş, gazetecilik yapıyormuş, böyle yazacaksanız batsın sizin gazeteciliğiniz. (2 Mart 2013)’

Önceki akşam Erdoğan ile Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'yi izlerken geldi aklıma ‘İmralı Zabıtları’ manşeti ve ‘Batsın sizin gazeteciliğiniz’ cümlesi.





“Köşelerinizde yazın bunları”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastaneleriyle ilgili gazeteci Selvi'ye, ‘Vallahi Abdulkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor…’ dedi.

Sorun da tam burada!

İktidar da muhalefet de kendisine yakın gördüğü gazetecilerin ‘olumlu’ haberlerini köşelerinde ya da manşetlerinde görmek ister. Ancak… Olumsuz haberlerden ‘İmralı zabıtları’ gibi rahatsız olur.”