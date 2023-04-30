AKP'li yönetici Millet İttifakı mitingine giden vatandaşlara ağza alınmayacak küfürler etti

AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, millet ittifakının mitingine giden İzmirlilere hakaretler saydırdı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin'in sarf ettiği ifadeler büyük tepki çekti.

Fotoğraf: Twitter

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun da katıldığı İzmir mitingi için Gündoğdu Meydanı’nda büyük bir kalabalık toplanmıştı.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Sefa Şahin, Twitter’dan mitinge doğru gitmekte olduğu anlaşılan yurttaşların videosunu paylaşarak şunları yazdı:

“İzmir’de bir grup Millet İttifakı militanı, HDP ile girdikleri yatak odalarından çıkıp, mitinge gidiyor anlaşılan! Sizin gibi haysiyetsizlere bu millet fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Küfürler savursanız da bir yerlerinizi yırtsanız da gideceğiniz yer PKK kucağı! Dün olduğu gibi, 14 Mayıs’ta size öyle bir çakacağız ki, bir daha belinizi doğrultamayacaksınız!”