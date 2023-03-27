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İmza süreci sona erdi. YSK Başkanı Yener son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı adaylığı için parlamento dışında aday olan isimlerin 100 bin imza toplama çalışması sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, son durumu açıkladı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 20:53
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İmza süreci sona erdi. YSK Başkanı Yener son durumu açıkladı

İmza süreci sona erdi. YSK Başkanı Yener son durumu açıkladı
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Cumhurbaşkanı adaylığı için parlamento dışında aday olan isimlerin 100 bin imza toplama çalışması sona erdi.

MUHARREM İNCE VE SİNAN OĞAN'DA İMZALAR TAMAM

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce dördüncü gün 100 bin imzayı bularak çalışmayı tamamladı. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan da beşinci gün bu sayıya ulamayı başardı.

ERBAKAN GERİ ÇEKİLDİ

Yüksek imza alanlardan Yeniden Refah Partisi'nin adayı Fatih Erbakan da imza toplama işleminin yarısında adaylıktan çekilerek Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı.

YSK BAŞKANI YENER SON DURUMU AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener imza sürecinde adayların kaç imza topladığını açıkladı

Buna göre liste şu şekilde:

Muharrem İnce: 111 bin 508

Sinan Oğan: 107 bin 637

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 27 bin 61

Yakup Türkal: 3 bin 137

Erkan Trükten: 2 bin 589

Tevfik Ahmet Özal: 1544

İrfan Uzun: 1263

Halil Murat Ünver: 538

Hilmi Özden: 478

Davut Turan: 122

 

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