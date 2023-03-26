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5. günde hangi aday kaç imza topladı

Cumhurbaşkanı adayı olmak için "100 bin imza" toplama süreci devam ediyor. Beşinci günde hangi adayın kaç imza topladığı belli oldu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 15:18
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5. günde hangi aday kaç imza topladı

5. günde hangi aday kaç imza topladı
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Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için adayların 100 bin imza toplama çalışmaları 5. gününde hız kesmeden devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu'na gelen imza sayılarının son durumu ise ortaya çıktı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklarken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 4. günde 100 bin imza toplama işlemini bitirdi.

Kritik süreçte gözler Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a çevrildi. İmza verme aşaması yarın (Pazartesi) saat 20.00'de sona erecek.

26 MART PAZAR SAAT: 13.45
Muharrem İnce: 106 bin 376
Sinan Oğan: 77 bin 165
Fatih Erbakan: 69 bin 172
Doğu Perinçek: 21 bin 871

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