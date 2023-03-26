5. günde hangi aday kaç imza topladı

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için adayların 100 bin imza toplama çalışmaları 5. gününde hız kesmeden devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu'na gelen imza sayılarının son durumu ise ortaya çıktı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklarken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 4. günde 100 bin imza toplama işlemini bitirdi.

Kritik süreçte gözler Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a çevrildi. İmza verme aşaması yarın (Pazartesi) saat 20.00'de sona erecek.

26 MART PAZAR SAAT: 13.45

Muharrem İnce: 106 bin 376

Sinan Oğan: 77 bin 165

Fatih Erbakan: 69 bin 172

Doğu Perinçek: 21 bin 871