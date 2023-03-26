Cumhurbaşkanlığı adaylığında son saatler. Adayların topladıkları imza sayılarındaki son durum

Cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK’ye başvuran siyasilerin imza toplama süreci devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na katılma kararının ardından adaylıktan çekildi.

Türkiye, 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek. Parlamentoda grubu olan siyasi partiler Anayasa’ya göre imza toplamadan aday gösterebiliyor. Buna göre; CHP ve İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu açıkladı. AKP ve MHP de partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aday göstereceklerini bildirdi. İki kez cumhurbaşkanlığı yapması sebebiyle Erdoğan’ın adaylığı Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen YSK tarafından onaylandı.

Yine Anayasa’ya göre adaylık için başvuru şartları kabul edilen kişiler, 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na katılma kararının ardından imza yarışından çekildi.

Seçime katılmak için imza toplayan adayların son durumu şöyle:

Muharrem İnce : 111 bin 305

Sinan Oğan: 107 bin 637

Doğu Perinçek : 24 bin 563

Yakup Türkal : 2 bin 838

Erkan Trükten : 2033

Tevfik Ahmet Özal : 1361

İrfan Uzun : 1073

Halil Murat Ünver : 458

Hilmi Özden : 422

Davut Turan : 118