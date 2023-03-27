Şahan Gökbakar yakaladı. Muharrem İnce'nin konuşması Erdoğan'ın konuşması çıktı

Editör: Dilek Kılıç

14 Mayıs 2023'te Türkiye, cumhurbaşkanı adayını seçecek. Cumhurbaşkanı seçiminde aday olmak isteyen ve imza toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı geçen ilk isim oldu. Böylelikle İnce, aday olmaya hak kazandı.

Dün akşam partisinin genel merkezinde konuyla ilgili konuşan yapan İnce'nin

"Sırça köşklerde yaşayanlar, Sırça köşklerinden çıkmayanlar salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim alehimde tweet atan sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü. Bu zorlukları gördünüz mü?" ifadeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına benzetildi.

Oyuncu Şahan Gökbakar, İnce'nin konuşmasından bir kısmını paylaşarak "Bu laflar çok tanıdık" notunu düştü.

"BU LAFLAR ÇOK TANIDIK..."

İşte Şahan Gökbakar'ın İnce'nin konuştuğu sırada yanında bulunan kadının yüz ifadelerine dikkat çekerek; İnce'nin ifadelerini tiye aldığı paylaşımı;

"Woooowww Mukemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti... Not: yarın açıklama gelir, "konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydonozu çıkartıyordu"

Gökbakar'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımını "destekler nitelikte" hazırlanan bu video ise gülümsetti.

100 BİN İMZADA SON DURUM

Öte yandan; Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için 100 bin imzada son durum şöyle:

Muharrem İnce : 111 bin 305

Fatih Erbakan : 69 bin 208

Sinan Oğan: 107 bin 637

Doğu Perinçek : 24 bin 563

Yakup Türkal : 2 bin 838

Erkan Trükten : 2033

Tevfik Ahmet Özal : 1361

İrfan Uzun : 1073

Halil Murat Ünver : 458

Hilmi Özden : 422

Davut Turan : 118

Süreç bugün 20.00'de sona eriyor.