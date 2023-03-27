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Şahan Gökbakar yakaladı. Muharrem İnce'nin konuşması Erdoğan'ın konuşması çıktı

Muharrem İnce'nin konuşması sosyal medyada gündem oldu. Oyucu Şahan Gökbakar'ın videoya yorumu dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:03
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Şahan Gökbakar Muharrem İnce'nin konuşması tiye aldı

Şahan Gökbakar yakaladı. Muharrem İnce'nin konuşması Erdoğan'ın konuşması çıktı
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Editör: Dilek Kılıç

14 Mayıs 2023'te Türkiye, cumhurbaşkanı adayını seçecek. Cumhurbaşkanı seçiminde aday olmak isteyen ve imza toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı geçen ilk isim oldu. Böylelikle İnce, aday olmaya hak kazandı.

Dün akşam partisinin genel merkezinde konuyla ilgili konuşan yapan İnce'nin 

"Sırça köşklerde yaşayanlar, Sırça köşklerinden çıkmayanlar salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim alehimde tweet atan sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü. Bu zorlukları gördünüz mü?" ifadeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına benzetildi.

Oyuncu Şahan Gökbakar, İnce'nin konuşmasından bir kısmını paylaşarak "Bu laflar çok tanıdık" notunu düştü.

"BU LAFLAR ÇOK TANIDIK..."

İşte Şahan Gökbakar'ın İnce'nin konuştuğu sırada yanında bulunan kadının yüz ifadelerine dikkat çekerek; İnce'nin ifadelerini tiye aldığı paylaşımı;

"Woooowww Mukemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti... Not: yarın açıklama gelir, "konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydonozu çıkartıyordu"

Gökbakar'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımını "destekler nitelikte" hazırlanan bu video ise gülümsetti.

100 BİN İMZADA SON DURUM

Öte yandan; Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için 100 bin imzada son durum şöyle:

Muharrem İnce : 111 bin 305
Fatih Erbakan : 69 bin 208
Sinan Oğan: 107 bin 637
Doğu Perinçek : 24 bin 563
Yakup Türkal : 2 bin 838
Erkan Trükten : 2033
Tevfik Ahmet Özal : 1361
İrfan Uzun : 1073
Halil Murat Ünver : 458
Hilmi Özden : 422
Davut Turan : 118

Süreç bugün 20.00'de sona eriyor.

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