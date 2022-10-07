Selçuk Geçer korkunç dolar tahminini çenesi titreyerek yaptı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, ünlü ekonomist Selçuk Geçer önce yatırımcıları sonrasında ise döviz kurlarını takip edenleri uyararak doların geleceği yeni rakamı sert bir şekilde açıkladı.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 12 TL seviyelerine inanmayanlara şimdi doların 18 liraya kadar yükseldiğini söyledi.

Doların 18,40 TL seviyelerine yükselmesine şaşırmayanların 30 TL olacağı söylendiğinde şaşırmalarına anlam veremeyen Geçer, "Dolar 40 TL olunca ben sizi göreceğim" diyerek rekor rakamı açıkladı.