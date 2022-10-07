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Selçuk Geçer korkunç dolar tahminini çenesi titreyerek yaptı

Özellikle bireysel yatırımcıların yakınan takip ettiği Selçuk Geçer, "Dolar 40 TL olunca ben sizi göreceğim" diyerek rekor rakamı açıkladı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:03
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İnanmayanlara böyle seslendi. Selçuk Geçer korkunç dolar tahminini çenesi titreyerek yaptı

Selçuk Geçer korkunç dolar tahminini çenesi titreyerek yaptı
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, ünlü ekonomist Selçuk Geçer önce yatırımcıları sonrasında ise döviz kurlarını takip edenleri uyararak doların geleceği yeni rakamı sert bir şekilde açıkladı.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 12 TL seviyelerine inanmayanlara şimdi doların 18 liraya kadar yükseldiğini söyledi.

Doların 18,40 TL seviyelerine yükselmesine şaşırmayanların 30 TL olacağı söylendiğinde şaşırmalarına anlam veremeyen Geçer, "Dolar 40 TL olunca ben sizi göreceğim" diyerek rekor rakamı açıkladı.

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Kadir binler
7.10.2022 14:34
Bir katlama ile 38 iki katlama ile 55 olur 1994 5 nisan da önce 3 e katlayıp sonra 2.2 kata gerileyip durmuş idi tarih tekerrür edermi ? Eger ders alınmazsa olabilir  
 
Göktuğ
7.10.2022 14:25
Dışa bağımlı hale getirilen ekonomisi tepe takkak olan bu ülkede 35 de olur 40 da olur vah türkiyem vah  
 
Objektif
7.10.2022 14:09
Keşke komedyen olsaymış bu çocuk. Analizden anlamıyor ama çok komik. Beni çok güldürüyor.  
 
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