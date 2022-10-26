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Selçuk Geçer konuşurken piyasalarda fırtına estirecek kişiyi açıkladı. Ortalığı kırıp geçecek dedi

Yaptığı değerlendirmelerle öne çıkan ekonomist Selçuk Geçer, piyasalarda fırtınalar estirecek kişiyi açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 17:33
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Ortalığı kırıp geçecek dedi. Selçuk Geçer konuşurken piyasalarda fırtına estirecek kişiyi açıkladı

Selçuk Geçer konuşurken piyasalarda fırtına estirecek kişiyi açıkladı. Ortalığı kırıp geçecek dedi
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Tüm dünyanın gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı politikasına çevrilmişken, ekonomist Selçuk Geçer, döviz piyasasında fırtınaları koparacak gelişmeyi açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Geçer, Fed'in artıracağı faiz puanını 75 baz puan olarak tahmin ederken, bunun piyasaları etkilemeyeceğini söyledi.

Geçer, piyasalarda fırtına etkisi yaratacak asıl gelişmeyi de şöyle açıkladı:

"Asıl fırtına Powell konuşurken kopacak... 

Şahin söylem ortalığı kırıp geçirecek !!!"

Geçer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Ahanda buraya yazıyorum. 

FED 75 baz puan faiz arttıracak. Ama piyasa bu faizden etkilenmeyecek. Asıl fırtına Powell konuşurken kopacak... 

Şahin söylem ortalığı kırıp geçirecek !!!

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