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İktidardan bir seçim yatırımı daha. İndirim geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. TOKİ'den konut ve iş yeri alanlara peşin ödemelerde indirim geliyor.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 14:03
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İndirim geliyor. İktidardan bir seçim yatırımı daha

İktidardan bir seçim yatırımı daha. İndirim geliyor
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AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bir seçim yatırımı daha geldi. Kalan borçların peşin ödenmesinde yüzde 25, Arsalarda yine peşin ödeyenlere yüzde 12,5 indirim geliyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da başlayacak kampanya kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) konut ve iş yeri alanların, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden faydalanacağını açıkladı.

Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa alanlara, gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Tabi TOKİ'miz bunu daima yapıyor. Çünkü TOKİ halkın ihtiyaçlarına, taleplerine istisnasız cevap veren bir kurumdur, halkın kurumudur." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak sürekli yaptıkları kampanyalarda değişen indirim oranlarıyla vatandaşlara bir ödeme kolaylığı sağladıklarını vurgulayan Kurum, "Binlerce kardeşimiz de bu kampanyalardan istifade ediyor. Şu anda kardeşlerimizin merakla beklediğini biliyorum. Şimdi de yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan'da başlatıyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Kurum, TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin de şunları kaydetti:

"TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkanından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12,5 indirim imkanı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin, 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Öte yandan borcunun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları ödemede, indirimden kısmi olarak faydalanabilecek.

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