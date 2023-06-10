İndirimli paso için sınava giriliyor

Seçimler oldu, muhalefet kaybetti. Seçim analizi yapanlar, muhalefetin yeterli derecede halka inemediğini ileri sürdüler. Muhalefet ise adil şartlarda seçim yapılmadığını dile getirdi. Bütün bu tartışmalar muhalefeti cadı kazanına çevirdi. İktidar olanlar sevindi. Yeni hükümet ilan edildi. Halkın umutları olanlar. Karşılaştıkları yanlış politikalar karşısında şaşkına döndüler. Boş politikalarla ekonomiyi düzenlemeye çalışıyorlar. Halka sabır öneriyorlar. Şeffaflık, tarafsızlık, adalet olmadıktan sonra sistemi düze çıkarmak imkansız. Doların fiyatını yükselterek yabancı sermayenin geleceğine inanmak ise havan da su dövmek. Adalet ve insan hakları olmadan bir ülkeye sermaye gelmez. Gelir ise dünyanın en yüksek faiziyle gelir.

Hükümetin rica ile ekonominin başına getirdiği Mehmet Şimşek, kendine ben ekonomist demiyor. Ama diyenlerin durumunu kurtarmak için harekete geçti. Yaptığı ilk iş TL’nin değer kaybı hızlandırmak oldu. Bu durum karşısında döviz kurlarındaki günlük yükseliş yüzde 7’yi geçti. Dolar 23 TL’yi aştı.

Kurların sert yükselişiyle asgari ücretlinin geliri 10 günde 60 dolar eridi. Kurdaki yükselişi “ Mehmet Şimşek etkisi, serbest piyasaya geçişin sinyali “ olarak yorumlayan ekonomistlere göre “ Dövizdeki artış zam fırtınası olarak gelecek. Yoksulluk derinleşecek.” Sayın Cumhurbaşkanını şahlanmak dönemi 20 yılda şahlanamadı. Çıkmazdan çıkmak için eskiden gönderdiğimiz, birisini yeniden çağırmak durumunda kaldık. Ama işler çığırından çıktı. Döviz tırmanıyor. Belli değil mi idi ? Duvara tosladık.

Gençlik acınacak halde

Liseden mezun olan geçler 17-18 haziranda üniversite giriş sınavına girecekler. Binlerce gencin amacı hayalindeki üniversiteye girmek. Bu yıl 3 milyon 498 bin öğrenci sınava girmek için başvuruda bulunmuş durumda. Giriş ücreti olarak geçler 500 milyon lira para yatırdılar. Üniversite sınavına bu yıl girecek olan 3 milyon 498 bin adayın 3.2 milyonunun sınavı baştan kaybedeceği belli. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, ekonomik kriz hatta yüzde 50 indirimli öğrenci pasosu almak için isteyenlerin başvuruyu artırdığını açıkladı. Nitelikli üniversite kontenjanı ise 250 bin kadar. 600 bin aday ise iş bulma şansı olmayan bölümlere yerleşecek. Sınav barajının kaldırılması eksi puanla öğrencilerin üniversiteye girmesini sağladı. Sistemde olan yanlış yüzünden diplomalı işsiz yetiştiriyoruz. Hükümet başvuru sayısının yüksekliğiyle övünüyor. Üniversite işsizliği erteleme yerine döndü. Ayrıca vakıf üniversitelerine öğrenci temin eden yapıya dönüşmüş durumda.