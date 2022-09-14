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  • İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı

İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı

Tahta çıkma töreninde masadaki kalemliğe sinirlenen İngiltere Kralı 3. Charles bu kez de imza attığı kalemin mürekkebinin akıtmasına sinirlendi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 08:41
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 08:43
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İngiltere Kralı 3. Charles Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde akıtan mürekkebe sinirlendi. O anlar kamerada

İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülendi.

Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.

"BU KAHROLASI ŞEYE TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." dedi.

Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü.

MASADAKİ KALEMLİĞE SİNİRLENMİŞTİ

Kral 3. Charles tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmişti. Törende oldukça heyecanlı görülen Charles, imza atmak için masaya oturduğunda masayı küçük buluyor ve dişlerini sıkarak masadaki kalemliğin kaldırılmasını istiyor. Charles'in bu anları sosyal medyada gündem olmuştu.

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Adanalı
14.09.2022 08:49
Bu kadar geç gelen Krallığın demek istiyor adam. Diana'yı bile harcadı. Eskiden imza mı vardı Parmak bas önüne geleni dik arkanı kolla oğlun o kadar beklemez...  
 
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