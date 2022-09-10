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  • İngiltere’nin yeni kralı 3. Charles ilk imzasında sinir krizi geçirdi. Dişlerini sıkarak ne söyledi

İngiltere’nin yeni kralı 3. Charles ilk imzasında sinir krizi geçirdi. Dişlerini sıkarak ne söyledi

İngiltere’nin yeni kralı 3.Charles’ın yemin taahhüdünü imzalarken takındığı tavır dikkat çekti.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 15:31
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İngiltere’nin yeni kralı 3. Charles ilk imzasında sinir krizi geçirdi. Dişlerini sıkarak ne söyledi. İngiliz medyası bir hafta bu olayı konuşacak

İngiltere’nin yeni kralı 3. Charles ilk imzasında sinir krizi geçirdi. Dişlerini sıkarak ne söyledi
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölümü sonrası oğlu 3.Charles tahta çıktı.

50 yıl sonra tam 73 yaşında tahta çıkan Charles’ın kiliseye bağlılığını beyan eden bildiriyi imzalarken çekilen görüntülerdeki tavrı ise olay oldu.

Törende oldukça heyecanlı görülen Charles, imza atmak için masaya oturduğunda masayı küçük buluyor ve dişlerini sıkarak masadaki kalemliğin kaldırılmasını istiyor.

Charles törende yaptığı konuşmada, "Yeri doldurulamayacak bir kayıp yaşadık" diyerek annesi Kraliçe II. Elizabeth'i andı. Sözlerinin devamında Charles, "Annem ömür boyu sevgi göstermenin ve kendini öne çıkarmadan hizmet etmenin nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Annemin hükümdarlığı, süresi ve adanmışlığı eşsizdi. Bugün yas tutarken, bu inançla dolu ömre de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bana kalan bu büyük mirasın ve hükümdarlıkla gelecek ağır sorumluluklarının bilincindeyim” ifadelerini kullandı.

Kral III. Charles daha sonra yemin edip duyurusunu yaptığı taahhütü imzaladı.

Charles’ın hükümdarlık ilanı balkonundan okundu. Aynı ilan Londra'nın ticari kalbi olan, İngiltere Merkez Bankası'nın karşısındaki Royal Exchange’de de okundu.

Sonrasında İngiltere Ulusal Marşı, "Tanrı Kralı Korusun" sözleriyle söylendi. Kral Muhafızları'nın kutlama tezahüratı da törenin öne çıkan anlarından biri oldu.

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king
10.09.2022 16:46
sıkıntılı bir tip çalışanlar yandı  
 
Makyavelist
10.09.2022 16:07
Bunca yıl kafasına göre takılmış rahata alışmış sıkıntıya gelemez yakında tahtı büyük oğluna devrederse şaşırmam  
 
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