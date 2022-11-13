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  • İngiltere kralı 3. Charles personeli için kesenin ağzını açtı. Kendi cebinden ödeyecek

İngiltere kralı 3. Charles personeli için kesenin ağzını açtı. Kendi cebinden ödeyecek

İngiltere Kralı III. Charles, enerji krizinden etkilenen personellerinin faturasını kendi cebinden ödeyecek.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 13:15
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İngiltere Kralı III. Charles personelinin faturasını kendi cebinden ödeyecek. Bir defaya mahsus 600 sterlin verecek

İngiltere kralı 3. Charles personeli için kesenin ağzını açtı. Kendi cebinden ödeyecek
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İngiltere Kralı III. Charles, ülkede yaşanan enerji krizi sonrası personelleri için harekete geçti

Charles, yılda 30 bin sterlinden az kazanan ve faturalarını ödeyemeyen personeline “kendi cebinden” bir kereye mahsus 600 sterlin verecek.

600 STERLİN YARDIM

Ntv'de yer alan habere göre; The gazetesi, Charles'ın yılda 30 bin sterlinden az kananan temizlik işçileri, hizmetçiler, uşaklar ve güvenlik görevlilerinden oluşan ekibine 600'er stelin yardım yapacağını yazdı.

KENDİ CEBİNDEN VERECEK

Charles’ın söz konusu ödemeyi vergi mükelleflerinden aktarılan kazançtan değil, kendi özel gelirinden yapacağı belirtildi.

Buckingham Sarayı, Balmoral ve Windsor Şatosu’nun da bulunduğu kraliyet mülklerinde tam zamanlı 491 personel istihdam edildiği bildirildi.

ENERJİ FATURALARI

Kraliyet kaynağı, "Kral, insanların yükselen enerji faturalarıyla karşı karşıya olduğunun çok farkında Sadık saray personelinin ekonomik refahı konusunda endişeleniyor ve elinden geleni yapıyor" dedi.

Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçmesiyle bir dizi tasarrufa imza attı. Cenaze için geleneksel olarak çağrılan 8 bin davetli sayısını 2 bine indirmekle işe başlayan Charles, 6 Mayıs 2023'te kendisi için yapılacak resmi taht törenini sadece bir günle sınırlandırdı. İngiliz geleneklerinde taht töreni günlerce sürüyordu.

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Abbas
13.11.2022 13:22
Aferin bak bu yolla günahlar azalır  
 
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