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Premier Lig'den Türkiye'deki depremle ilgili flaş karar

Dünyanın en önemli futbol organizasyonlarından biri olan İngiltere Premier Lig'den Türkiye'deki depremle ilgili açıklama geldi

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 20:04
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İngiltere Premier Lig'den Türkiye açıklaması

Premier Lig'den Türkiye'deki depremle ilgili flaş karar
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Dünyanın en önemli futbol organizasyonlarından biri olan ve bünyesinde en önemli yıldızları barındıran İngilterne Premier Lig, Kahramanmaraş merkezli depreme kayıtsız kalmadı.

Premier Lig'den bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Premier Lig, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan yıkıcı depremlerden derin üzüntü duyuyor. 

Lig, insani yardımı doğrudan ihtiyacı olanlara ulaştırmak için Afet Acil Durum Komitesi'ne (DEC) 1 milyon sterlin bağış yapacak. 

Ayrıca hayatını kaybeden ya da bu trajik olaylardan etkilenenlere saygı göstergesi olarak Premier Lig oyuncuları ve hakemleri bu hafta sonu maçlarda siyah kol bandı takacaklar.

Taraftarlar ayrıca DEC'in( Afet Acil Durum Komitesi) Türkiye-Suriye deprem çağrısına bağışta bulunabilirler."

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