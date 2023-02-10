10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Orhan Aydın enkaz altındaki kızıyla ilgili son bilgiyi verdi ‘Amik gölünü kim kurutup havalimanı yaptıysa bu depremin so

Orhan Aydın enkaz altındaki kızıyla ilgili son bilgiyi verdi ‘Amik gölünü kim kurutup havalimanı yaptıysa bu depremin sorumlusu o dur’

Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın, enkaz altındaki kızıyla ilgili son bilgileri vererek, arama kurtarma çalışmalarında yaşanan organizasyon eksikliğine dikkat çekerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 21:23
Takip Et

Orhan Aydın enkaz altındaki kızıyla ilgili son bilgiyi verdi ‘Amik gölünü kim kurutup havalimanı yaptıysa bu depremin sorumlusu o dur’

Orhan Aydın enkaz altındaki kızıyla ilgili son bilgiyi verdi ‘Amik gölünü kim kurutup havalimanı yaptıysa bu depremin sorumlusu o dur’
+
Aa
-

Orhan Aydın, kızının depremden 4 gün önce anneannesinin cenazesi için Hatay’a gittiğini söyleyerek, “Amik gölünü kim kurutup havalimanı yaptıysa bu depremin sorumlusu o dur” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremin ardından 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmalarında yaşanan organizasyon eksikliği nedeniyle depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen henüz müdahale edilmeyen binaların olduğu söyleniyor. Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın depremin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında eski eşi ve kızının Hatay’da enkaz altında olduğunu duyurmuştu. Aydın daha sonraki tweetlerinde de eski eşinin kurtarıldığını ancak kızının beton blok altında olduğu için kurtarılamadığını söylemiş ve vinç için çağırıda bulunmuştu.

“ANNEANNESİNİN CENAZESİ İÇİN GELDİ”

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medyada paylaştığı videolarda açıklama yapan Orhan Aydın, kızının tiyatro oyuncusu olduğunu söyleyerek, “Kızım depremden 4 gün önce anneannesinin cenazesi için buraya geldi. Annesi enkazdan çıkartıldı şu an Ankara’da. Kızımdan da ses aldığımızı söylüyorlar” dedi.

“ENKAZIN ALTINDA KALAN BU DÜZENDİR”

Aydın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bence bu enkaz altında kalan bu düzenin kendisidir. 13 milyon insanın yaşadığı bir alanın parçasıyız şu an. Bir organizasyon yok maalesef. Kızılay çadırını henüz görmedim. Hatay Amik ovasıyla ünlüdür. Ortasında Amik gölü vardır. Amik Gölü’nü kim kurutup oraya kim havalimanını kim diktiyse bu facianın sorumlusudur. Mimarlar odası ve kent bilimcilerinin ‘burası fay hattıdır’ demesine rağmen buralara evler yaptılar” diye isyan etti.

KURUTULAN AMİK GÖLÜ’NÜN ÜZERİNE YAPILAN HATAY HAVALİMANI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen illerden Hatay’da havalimanı pisti enine doğru yarıldı. Ağır hasarın oluştuğu havalimanının kurulduğu bölgenin 1950’li yıllarda bir göl olduğu biliniyor. Mevcut havalimanı ise zamanında on binlerce dönüm tarım arazisine hayat veren ve etrafında eşsiz bir biyoçeşitliliği barındıran gölün kurutulduğu alana yapıldı.

AMİK GÖLÜ HARİTADAN SİLİNDİ

Havaalanının kurulduğu alan 1950’li yıllarda, güzelliği ve temiz suları ile bilinen bir göldü. Amik Ovası’nın ortasında büyüklüğü 100 km2’yi bulan Amik Gölü, Amanoslar’dan gelen dereleri ve Asi Nehri’nin sularını düzenliyordu. Göl, on binlerce dönüm tarım arazisine hayat veriyor ve gölün etrafındaki alan müthiş bir biyoçeşitliliği barındırıyordu.

Aralarında ileride başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapacak olan Süleyman Demirel’in de bulunduğu bir grup mühendis Amik Gölü’nün etrafındaki Sarısu Gölü’nü ve Kara Gölü kurutmayı planlamaları üzerine göllere akan derelerle gelen sular kanallarla başka yerlere akıtıldı ve bu iki göl kurumaya bırakıldı.

Değişiklikler sonucunda yağış ve akarsu rejimleri bozuldu ve Amik Gölü kurumaya başladı. Bunun üzerine planın ikinci safhası devreye konuldu ve Amik Gölü’nün tümüyle ortadan kaldırılması tamamlandı. 1975 yılından sonra yapılan haritalarda Amik Gölü görünmez oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
4
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
5
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
6
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü
7
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi.
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü
﻿UEFA'dan Türkiye'ye destek açıklaması
﻿UEFA'dan Türkiye'ye destek açıklaması
﻿UEFA'dan Türkiye'ye destek açıklaması
﻿Adana'da 4.8 büyüklüğünde deprem
﻿Adana'da 4.8 büyüklüğünde deprem
﻿Adana'da 4.8 büyüklüğünde deprem
﻿Depremzedelere yardım götürürken kalp krizi geçirdi
﻿Depremzedelere yardım götürürken kalp krizi geçirdi
﻿Depremzedelere yardım götürürken kalp krizi geçirdi
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
﻿İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.