Orhan Aydın enkaz altındaki kızıyla ilgili son bilgiyi verdi ‘Amik gölünü kim kurutup havalimanı yaptıysa bu depremin sorumlusu o dur’

Orhan Aydın, kızının depremden 4 gün önce anneannesinin cenazesi için Hatay’a gittiğini söyleyerek, “Amik gölünü kim kurutup havalimanı yaptıysa bu depremin sorumlusu o dur” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremin ardından 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmalarında yaşanan organizasyon eksikliği nedeniyle depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen henüz müdahale edilmeyen binaların olduğu söyleniyor. Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın depremin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında eski eşi ve kızının Hatay’da enkaz altında olduğunu duyurmuştu. Aydın daha sonraki tweetlerinde de eski eşinin kurtarıldığını ancak kızının beton blok altında olduğu için kurtarılamadığını söylemiş ve vinç için çağırıda bulunmuştu.

“ANNEANNESİNİN CENAZESİ İÇİN GELDİ”

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medyada paylaştığı videolarda açıklama yapan Orhan Aydın, kızının tiyatro oyuncusu olduğunu söyleyerek, “Kızım depremden 4 gün önce anneannesinin cenazesi için buraya geldi. Annesi enkazdan çıkartıldı şu an Ankara’da. Kızımdan da ses aldığımızı söylüyorlar” dedi.

“ENKAZIN ALTINDA KALAN BU DÜZENDİR”

Aydın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bence bu enkaz altında kalan bu düzenin kendisidir. 13 milyon insanın yaşadığı bir alanın parçasıyız şu an. Bir organizasyon yok maalesef. Kızılay çadırını henüz görmedim. Hatay Amik ovasıyla ünlüdür. Ortasında Amik gölü vardır. Amik Gölü’nü kim kurutup oraya kim havalimanını kim diktiyse bu facianın sorumlusudur. Mimarlar odası ve kent bilimcilerinin ‘burası fay hattıdır’ demesine rağmen buralara evler yaptılar” diye isyan etti.

KURUTULAN AMİK GÖLÜ’NÜN ÜZERİNE YAPILAN HATAY HAVALİMANI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen illerden Hatay’da havalimanı pisti enine doğru yarıldı. Ağır hasarın oluştuğu havalimanının kurulduğu bölgenin 1950’li yıllarda bir göl olduğu biliniyor. Mevcut havalimanı ise zamanında on binlerce dönüm tarım arazisine hayat veren ve etrafında eşsiz bir biyoçeşitliliği barındıran gölün kurutulduğu alana yapıldı.

AMİK GÖLÜ HARİTADAN SİLİNDİ

Havaalanının kurulduğu alan 1950’li yıllarda, güzelliği ve temiz suları ile bilinen bir göldü. Amik Ovası’nın ortasında büyüklüğü 100 km2’yi bulan Amik Gölü, Amanoslar’dan gelen dereleri ve Asi Nehri’nin sularını düzenliyordu. Göl, on binlerce dönüm tarım arazisine hayat veriyor ve gölün etrafındaki alan müthiş bir biyoçeşitliliği barındırıyordu.

Aralarında ileride başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapacak olan Süleyman Demirel’in de bulunduğu bir grup mühendis Amik Gölü’nün etrafındaki Sarısu Gölü’nü ve Kara Gölü kurutmayı planlamaları üzerine göllere akan derelerle gelen sular kanallarla başka yerlere akıtıldı ve bu iki göl kurumaya bırakıldı.

Değişiklikler sonucunda yağış ve akarsu rejimleri bozuldu ve Amik Gölü kurumaya başladı. Bunun üzerine planın ikinci safhası devreye konuldu ve Amik Gölü’nün tümüyle ortadan kaldırılması tamamlandı. 1975 yılından sonra yapılan haritalarda Amik Gölü görünmez oldu.