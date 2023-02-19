19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Adele ve Ed Sheeran Kral Charles'ın teklifini reddetti

Adele ve Ed Sheeran Kral Charles'ın teklifini reddetti

İngiltere'yi karıştıran gelişmeye göre, Kral Charles'ın taç giyme töreni konseri, hem Adele hem de Ed Sheeran'ın katılma davetlerini geri çevirmesinin ardından büyük bir darbe aldı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 01:02
Takip Et

İngiltereyi karıştıran gelişmeye göre şarkıcı Adele ve Ed Sheeran Kral Charlesın konser teklifini reddetti

Adele ve Ed Sheeran Kral Charles'ın teklifini reddetti
+
Aa
-

Charles'ın organizatörlere, Windsor Kalesi'nde gerçekleştirmeyi düşündüğü etkinlikte bu iki ismi bizzat görmek istediğini söylediği ancak hem Sheeran'ın hem de Adele'in meşgul oldukları ve 7 Mayıs'ta, Kral'ın Westminster Abbey'de taç giymesinin ertesi günü Windsor Kalesi'ndeki etkinlikte sahne alamayacaklarını söyledikleri açıklandı.

Projeyle ilgili bir kişi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kral, etkinlik için birkaç kişiyi önerdi ve Adele ve Ed o listedeydi. Konserin bir parçası olmaları konusunda çok hevesliydi.

Organizatörler bu yüzden iki isme de teklif götürdü, ancak müsait olmadıklarını söyleyen cevaplar aldılar.

Bu büyük bir hayal kırıklığıydı. İki isim şov endüstrisinin devleri ve özünde İngilizler ama aynı zamanda dünya çapında da tanınıyorlar."

KRALİÇE İÇİN SAHNE ALMIŞTI

32 yaşındaki şarkıcı Ed Sheeran'ın, Windsor Kalesi'nde gerçekleşecek konserden bir gün önce Teksas'ta bir gösteride yer alması planlanıyor.

Bu, Windsor gösterisine gitmesini zorlaştıracak olsa da, içeriden kişiler, dokuz saatlik yolculuğu özel jetle zamanında yapmanın mümkün olacağını söylüyor.

Daha önce bu ulaşım yöntemini kullanmıştı.

Sheeran, geçtiğimiz Haziran ayında merhum Kraliçe'nin Platin Jübile Yarışmasını, o zamanki hükümdar ve merhum kocası Edinburgh Dükü'ne bir saygı duruşu olarak seçilen hit şarkısı Perfect ile kapatmıştı.

ADELE'İN O TARİHTE BİR PLANI YOK GÖRÜNÜYOR

34 yaşındaki Adele'in, meslektaşı Ed Sheeran'dan farklı olarak Las Vegas'taki konserlerinin sona erdiği 25 Mart'tan sonra herhangi bir halka açık konseri bulunmuyor.

Buna rağmen şarkıcının etkinlikte olmaması dikkat çekici.

Konser BBC tarafından gösterilecek ve birkaç bin çift bilet, oylama yoluyla halka sunulacak. (Dailymail)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
1
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
2
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
3
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
4
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Sırbistan depremzedelere yardım edecek
5
﻿Sırbistan depremzedelere yardım edecek
﻿Sırbistan depremzedelere yardım edecek
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
6
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
7
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Sağlık Bakanı Koca: Toplam yatan hasta sayısı 21 bin 859
﻿Sağlık Bakanı Koca: Toplam yatan hasta sayısı 21 bin 859
﻿Sağlık Bakanı Koca: Toplam yatan hasta sayısı 21 bin 859
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Depremzede çocuklar için kitap mezadı düzenledi
﻿Depremzede çocuklar için kitap mezadı düzenledi
﻿Depremzede çocuklar için kitap mezadı düzenledi
﻿Galatasaray Yunan takımına yenildi. Avrupa defterini kapattı
﻿Galatasaray Yunan takımına yenildi. Avrupa defterini kapattı
﻿Galatasaray Yunan takımına yenildi. Avrupa defterini kapattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.