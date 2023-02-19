Adele ve Ed Sheeran Kral Charles'ın teklifini reddetti

Charles'ın organizatörlere, Windsor Kalesi'nde gerçekleştirmeyi düşündüğü etkinlikte bu iki ismi bizzat görmek istediğini söylediği ancak hem Sheeran'ın hem de Adele'in meşgul oldukları ve 7 Mayıs'ta, Kral'ın Westminster Abbey'de taç giymesinin ertesi günü Windsor Kalesi'ndeki etkinlikte sahne alamayacaklarını söyledikleri açıklandı.

Projeyle ilgili bir kişi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kral, etkinlik için birkaç kişiyi önerdi ve Adele ve Ed o listedeydi. Konserin bir parçası olmaları konusunda çok hevesliydi.

Organizatörler bu yüzden iki isme de teklif götürdü, ancak müsait olmadıklarını söyleyen cevaplar aldılar.

Bu büyük bir hayal kırıklığıydı. İki isim şov endüstrisinin devleri ve özünde İngilizler ama aynı zamanda dünya çapında da tanınıyorlar."

KRALİÇE İÇİN SAHNE ALMIŞTI

32 yaşındaki şarkıcı Ed Sheeran'ın, Windsor Kalesi'nde gerçekleşecek konserden bir gün önce Teksas'ta bir gösteride yer alması planlanıyor.

Bu, Windsor gösterisine gitmesini zorlaştıracak olsa da, içeriden kişiler, dokuz saatlik yolculuğu özel jetle zamanında yapmanın mümkün olacağını söylüyor.

Daha önce bu ulaşım yöntemini kullanmıştı.

Sheeran, geçtiğimiz Haziran ayında merhum Kraliçe'nin Platin Jübile Yarışmasını, o zamanki hükümdar ve merhum kocası Edinburgh Dükü'ne bir saygı duruşu olarak seçilen hit şarkısı Perfect ile kapatmıştı.

ADELE'İN O TARİHTE BİR PLANI YOK GÖRÜNÜYOR

34 yaşındaki Adele'in, meslektaşı Ed Sheeran'dan farklı olarak Las Vegas'taki konserlerinin sona erdiği 25 Mart'tan sonra herhangi bir halka açık konseri bulunmuyor.

Buna rağmen şarkıcının etkinlikte olmaması dikkat çekici.

Konser BBC tarafından gösterilecek ve birkaç bin çift bilet, oylama yoluyla halka sunulacak. (Dailymail)