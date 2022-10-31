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Şeytanın bile aklına gelmedi ev sahiplerinin aklına geldi

İstanbul Sarıyer'de kiracı bir vatandaş her ay ev sahibine bir kamu bankasından EFT yapmaktaydı. Ancak ev sahibi ilginç bir yöntemle kiracıyı evden mahkeme kararıyla tahliye ettirdi. İşte şeytanın bile aklına gelmeyen yöntemi bulan ev sahibinin yöntemi...

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 10:38
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Ev sahipleri kamu bankalarındaki hesabını kapatıp mahkeme kararıyla kiracıyı evden çıkarıyor

Şeytanın bile aklına gelmedi ev sahiplerinin aklına geldi
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Bir vatandaş, İstanbul Sarıyer’de oturduğu evin kirasını her ayın 1’inde ev sahibinin bir kamu bankasındaki hesabına EFT yapmaktaydı. Kira için bankaya, vatandaş otomatik talimat bile vermişti. Ancak bir gün kendisine kira ödemediği için tahliye talebi geldiği bildirildi. Yaptığı araştırmada ev sahibinin kamu bankasındaki hesabını kapattığı için gönderdiği kiralar geri gelmişti. Kiraları düzenli olarak yolladığını ancak ev sahibinin hesabı kapatması nedeniyle geri geldiğini belgeleriyle ispat etse de mahkemeden vatandaşa tahliye kararı çıktı.

Bankadaki hesabı kapatma yöntemi, kiracısını çıkartmak için son üç ayda kullandıkları en etkili yöntem olarak ortaya çıktı. Bu yöntem ile mağdur olup tahliye kararı ile karşılaşan çok sayıda kiracı bulunduğu ortaya çıktı. Şeytanın bile aklına gelmeyen bu yöntem ile ilgili olarak hukukçular, kiracıları haksız buldu.

Hukukçular, kira borcunun bir para borcu olduğunu ve kişinin ödenmek zorunda olduğunu belirterek, “Ben sözleşme yaptım sözleşmede kira şu hesaba yatırılacaktı. Bende yatırdım ama ev sahibi hesabını bana bilgi vermeden kapatmış diyemez. Ev sahibine ulaşmak zorunda ve ulaşmaması halinde PTT’ye giderek konutta ödemeli kira ödemesi yapacak. Eğer 30 gün içerisinde mal sahibi bu parayı almaz ise kiracı temerrütte düşer. İkinci yöntem ödeme yeri tayinidir. Kiracı bunun için sulh hukuk mahkemesine gidecek ve kirasını ödemek için bir hesap oluşturulmasını sağlayacak. Ancak bu yöntem ile tahliyeden kurtulur” diye uyarıda bulundu.

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