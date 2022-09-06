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Instagram'a rekor ceza kesildi. Çocukların verileri çalındı. Uygulama yönetimi itiraz etti

İddialara göre İrlanda'da Instagram'a soruşturma açıldı. Profilini işletme hesabına dönüştüren 13-17 yaş grubundaki çocukların iletişim verileri çalındı. Durumu kabul etmeyen Instagram yönetimi 405 milyon Euro'luk ceza ödeyecek.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 09:29
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Instagram çocukların verilerini koruyamadığı için rekor ceza aldı

Instagram'a rekor ceza kesildi. Çocukların verileri çalındı. Uygulama yönetimi itiraz etti
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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre, İrlanda’da profilini işletme hesabına dönüştüren 13-17 yaş grubundaki çocukların telefon numarası, e-postası ve adresi çalındı. Fakat Genel Veri Koruma Yönetmeliği, 18 yaş altı kullanıcıların bilgilerinin gizli tutulmasını zorunlu tutmaktaydı.

Reuters’a konuşan İrlanda’nın Veri Koruma Komisyonu sözcüsü, “Resmi kararımızı geçen Cuma günü kabul ettik ve Instagram için 405 milyon euroluk bir para cezası içeriyor” dedi.

Instagram ise bu açığın yaklaşık bir yıl önce kapatıldığını ve 13-17 yaş arasındaki kullanıcıların bilgilerinin ortaya çıktığı iddialarını kabul etmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Instagram sözcüsü, para cezasına itiraz edebileceklerini söyledi.

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