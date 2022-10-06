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Instagram'da artık çok daha fazla reklam gösterilecek

Instagram uygulamaya yeni bir güncelleme yaptığını duyurdu. Yöneticiler gelirlerde yaşanan düşüşler sebebiyle uygulamada çok daha fazla reklam gösterileceğini açıkladı. Kullanıcılar durumu eleştiri yağmuruna tuttu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:31
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Instagram Keşfet'te daha fazla reklam gösterilecek

Instagram'da artık çok daha fazla reklam gösterilecek
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Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Meta’nın gelirlerinde yaşanan düşüşü eski haline döndürmek amacıyla yeni çalışmalar yaptığını açıkladı. Ortaya çıkan yeni sızıntılarda Keşfet ekranında daha fazla reklam oynatma yapılacağı oldu.

Instagram her ne kadar fotoğraf paylaşılan bir platform olarak doğmuş olsa da TikTok, Snapchat ve Vine gibi uygulamaların rekabeti sonucunda günümüzde video paylaşım ortamı haline getirilen bir uygulama oldu. 

2021 yılından itibaren reklam artışı sosyal medya kullanıcıları tarafından her geçen gün tepkiyle karşılanıyor. Ancak yöneticiler gelir düzeyini artırmak için farklı reklamlar göstermeye devam ediyor.

Şu anda test süreci devam eden yeni özellikle birlikte 4 ila 10 saniye arasında olan ve sonra otomatik bir şekilde sıradaki paylaşıma geçen, izlemesi zorunlu olmadığı için geçebileceğimiz görsel veya video şeklinde reklamlar Keşfet sekmesinin en başında yer alacağı ifade edildi.

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