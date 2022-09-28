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Alışveriş yapanlar dikkat: Instagram Shop'ta hata tespit edildi

Günümüzde en çok kullanıcı sayısına sahip Instagram uygulamasından alışveriş yapanlara güncelleme değişimi yapıldı. Artık ana sayfadaki alt menüde, bazı kullanıcılar için geçerli olacak şekilde "Instagram Shop" butonu kaldırıldı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 09:47
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Instagram Shop bazı kullanıcılardan kaldırıldı

Alışveriş yapanlar dikkat: Instagram Shop'ta hata tespit edildi
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Instagram kullanıcılarının satış ve alışveriş yapmasını sağlayan ‘Instagram Mağaza’ sekmesinin alt menüden kaldırıldığı ortaya çıktı. Bu durum satış ve alışveriş yapan kişileri endişelendirdi.

Güncelleme şu anda Mağaza sekmesinin olmadığı yeni alt menü tasarımıyla bazı kullanıcıların testine tabi tutulmak amacıyla kullanıma başladı.

Meta sözcüsü Anne Yeh, The Verge‘e verdiği demeçte söz konusu testi doğruladı ve bunun Instagram deneyimi daha da basitleştirmek için devam eden çalışmaların bir parçası olduğunu açıkladı. Öte yandan testlerin kaç kişiyle gerçekleştirildiği sorusuna ise sadece sınırlı demekle yetindi.

Yaklaşık iki yıl önce çevrim içi alışverişin tüm zamanların en yüksek seviyelerinde olduğu pandemi döneminde platforma eklenen Instagram Mağaza, içerik oluşturucuları kullanıcılarla bağlantı kurmanın yeni bir yolunu verirken, markalar ve küçük işletmeler de ürünleri satışa sunarak kullanıcılara akışlarında görünen ürünleri anında satın alma olanağı sağlammış oldu.

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