4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkiye'de ayda kaç saat Instagram'da vakit harcadığımıza şaşıracaksınız

Hayatımıza dair pek çok anı paylaştığımız ve gerek yapılan yorumlarla ve gerekse hayatını merak ettiğimiz kişilerin paylaşımlarında geçirdiğimiz sürelerle Türkiye, Instagram'da en çok zaman geçiren ülkeler arasında birinci seçildi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 22:06
Takip Et

Instagramda en çok zaman geçiren ülkeler açıklandı. İşte Türkiyenin sırası

Türkiye'de ayda kaç saat Instagram'da vakit harcadığımıza şaşıracaksınız
+
Aa
-

Kurulduğu dönemden bu yana yoğun bir ilgi gören Instagram, ülkemizde de milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Instagram her yaş kitlesinden kullanıcıya sahip. Bu durumda kullanım yoğunluğunu daha da arttırıyor.

DataReportal, popüler sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin dijital raporları yayınladı. Yayınlanan bu raporlarda Türkiye de yer aldı. Rapor, özellikle Türklerin Instagram’da bol bol vakit geçirdiğini gösteriyor.

AYDA ORTALAMA 21 SAAT INSTAGRAM'DA VAKİT HARCIYORUZ

Firma, yayınladığı raporlardan birinde Instagram’da aylık vakit geçirilen süreleri ortaya çıkarttı. Buna göre Türkiye Instagram'da aylık ortalama 21,4 saat vakit geçiriyor. Bu oran Dünya geneli ortalaması için 12 saat olarak açıklandı.

Türkiye’den sonra Instagram’da en çok vakit geçiren ülke 17,6 saat ile “Arjantin” oldu. Listenin devamında ABD ortalama 7,7 saat ve Birleşik Krallık ortalama 7,7 saat ile yer aldı. Fransa ise ortalama 8,6 saat olarak listede kendisine yer buldu.


İşte o sıralama:

1. Türkiye – 21.4 saat

2. Arjantin – 17.6 saat

3. Brezilya – 15.4 saat

4. Hindistan – 14.9 saat

5. Dünya ortalaması – 12 saat

6. Rusya – 9.6 saat

7. Kanada – 9.5 saat

8. Singapur – 9.5 saat

9. Avusturya – 8.6 saat

10. Fransa – 8.6 saat

11. Almanya – 8.5 saat

12. Birleşik Krallık – 7.7 saat

13. Amerika Birleşik Devletleri – 7.7 saat

14. Meksika – 6.9 saat

15. Güney Kore – 6.1 saat

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
1
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
2
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
3
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
4
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
5
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Plastik devinde miras kavgası
6
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
7
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿İstanbul Fatih'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
﻿İstanbul Fatih'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
﻿İstanbul Fatih'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
﻿Motosiklet kazası 19 yaşındaki Canlı'yı hayattan kopardı
﻿Motosiklet kazası 19 yaşındaki Canlı'yı hayattan kopardı
﻿Motosiklet kazası 19 yaşındaki Canlı'yı hayattan kopardı
﻿Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
﻿Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
﻿Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
﻿Jandarmadan sahte deterjan operasyonu
﻿Jandarmadan sahte deterjan operasyonu
﻿Jandarmadan sahte deterjan operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.