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Beğenilerle ilgili Instagram'a yeni özellik geliyor

Instagram’ın yeni beğeni reaksiyonunu test etmeye başladığı ileri sürüldü.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 08:16
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Instagram'a yeni özellik geliyor

Beğenilerle ilgili Instagram'a yeni özellik geliyor
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Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Sosyal medya analisti Alessandro Paluzzi'ye göre Instagram yeni beğeni reaksiyonu test ediyor.

Paluzzi’nin paylaşımında yenilikle ilgili teknik bir detay bulunmasa da nasıl göründüğüyle ilgili video mevcut.

Şu anda hali hazırda olan beğeni tepkisinde çift tıklamada ortada beyaz renkte bir kalp ortaya çıkıyor. Sağ alt köşedeki beğeni simgesiyle yapılan tıklamada ise şu anki güncellemeyle herhangi bir tepki ekranda belirmiyor. Yukarıda yer alan Instagram’ın yeni beğeni reaksiyonuna göre ise kırmızı renkteki beğeni simgesi, aşağıdan yukarıya doğru ekranda hareket ediyor.

Yenilik, şu anda sosyal medya analistine göre test ediliyor. Kararlı sürüme ne zaman beleceği ise belli değil. Fakat kısa süre içinde gelmesi muhtemel.

Sosyal medya devi ek olarak geçtiğimiz günlerde Mağaza sekmesinin kalkacağını belirten bir açıklama da yaptı. Markaların ve küçük girişimlerin platform üzerinden satış yapmasını sağlayan sekme, Adam Mosseri’ye göre daha sade ve kullanışlı bir tasarımla geri dönecek.

 

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