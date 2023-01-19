Beğenilerle ilgili Instagram'a yeni özellik geliyor

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Sosyal medya analisti Alessandro Paluzzi'ye göre Instagram yeni beğeni reaksiyonu test ediyor.

Paluzzi’nin paylaşımında yenilikle ilgili teknik bir detay bulunmasa da nasıl göründüğüyle ilgili video mevcut.

Şu anda hali hazırda olan beğeni tepkisinde çift tıklamada ortada beyaz renkte bir kalp ortaya çıkıyor. Sağ alt köşedeki beğeni simgesiyle yapılan tıklamada ise şu anki güncellemeyle herhangi bir tepki ekranda belirmiyor. Yukarıda yer alan Instagram’ın yeni beğeni reaksiyonuna göre ise kırmızı renkteki beğeni simgesi, aşağıdan yukarıya doğru ekranda hareket ediyor.

Yenilik, şu anda sosyal medya analistine göre test ediliyor. Kararlı sürüme ne zaman beleceği ise belli değil. Fakat kısa süre içinde gelmesi muhtemel.

Sosyal medya devi ek olarak geçtiğimiz günlerde Mağaza sekmesinin kalkacağını belirten bir açıklama da yaptı. Markaların ve küçük girişimlerin platform üzerinden satış yapmasını sağlayan sekme, Adam Mosseri’ye göre daha sade ve kullanışlı bir tasarımla geri dönecek.