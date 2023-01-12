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Instagram'ın arayüzü komple değişiyor. Yeni tasarım nasıl görünecek

Instagram ana sayfasının tasarımında değişiklik yapacağını açıkladı. Keşfet ve fotoğraf yükleme alanının arayüzde farklı yerlere konumlandırılacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:16
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Instagram ana sayfada tasarım değiştiriyor

Instagram'ın arayüzü komple değişiyor. Yeni tasarım nasıl görünecek
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Instagram, ekranın alt kısmındaki ana çubuktan alışveriş sekmesini kaldıracağını açıkladı. Yeni gönderi oluşturma düğmesinin ise aşağıda konumlandırılacağı belirtildi. Gezinme çubuğunun önünde ve ortasında bulunan Reels sekmesi ise Mağaza sekmesinin yerini alacak.

INSTAGRAM’IN ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR

Instagram, Eylül ayında yeni tasarımı test etmeye başladığı belirtildi. Sunumu duyuran bir videoda Mosseri, yenilemeyi hizmetini "basitleştirme" ve insanları "sevdikleri şeylere" bağlama olarak tanımladı.

INSTAGRAM ANA SAYFASI NASIL GÖZÜKECEK

The Information, Instagram'ın birçok alışveriş özelliğini kapatacağını belirtti. Alışveriş baskısının kâra yardımcı olmadığı ifade edildi.

Sayısız Instagram özelliğinin ilham kaynağı olan TikTok'ta hala göze çarpan bir "yeni gönderi" düğmesi bulunmaktadır. Bu yerleşim planı elbette tek başına bir başarı garantisi değil, ancak bu platform Instagram'a rağmen gelişmeye devam etti. Data.ai rakamlarına göre, Ekim ayı itibarıyla aylık yaklaşık 1,64 milyar aktif kullanıcısı vardı. Bu durum Instagram’ın daha fazla gönderiyi teşvik etmeyi yeniden düşünmesi anlamına geliyor olarak yorumlandı.

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