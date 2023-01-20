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Instagram'a sessiz mod geldi. Mesaj yok bildirim yok

Instagram, kullanıcılarının bildirim sorununa çözüm olabilecek bir güncelleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Instagram'ın artık sessize alınabileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:49
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Instagram'a sessiz moda al özelliği geliyor

Instagram'a sessiz mod geldi. Mesaj yok bildirim yok
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Instagram’ın telefonlardaki ‘Rahatsız Etmeyin’ ayarı gibi çalışacak yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulama bildirim sorununa çözüm üretmek için harekete geçti.

INSTAGRAM'A SESSİZ MOD ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Sessiz mod özelliği adı verilen güncellemeyle Instagram'dan telefona herhangi bir bildirim gelmeyeceği ifade edildi. Kullanıcıların profilinde ise ‘sessiz modda’ olduğu belirtilecek.

Sessiz modun bir diğer özelliği ise mesaj gönderen kullanıcıların, ulaşmak istedikleri kişinin müsait olmadığına dair bir bildirim alacağı da ifade edildi.

Kullanıcılar, sosyal medya uygulamasının sunduğu yeni ‘Sessiz Mod’ özelliğini belirli saatler içinde kullanabilecek. Bu saatlerin dışına çıkıldığında ise Instagram bu süreçte gelen bildirimlerin bir özetini kullanıcıya aktaracak.

Özellik bugünden itibaren Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de kullanılacak.

INSTAGRAM'A KONTROL ET ÖZELLİ DE EKLENECEK

Yeni Sessiz Mod özelliğinin yanı sıra Instagram kullanıcılara platform üzerinde daha fazla kontrol şansı sunmaya başlayacağını ifade etti. Yeni sunulan özellik ile birlikte artık kullanıcılar karşılaşma istemedikleri içerik türlerini belirtebilecek. Ayrıca uygulamanın içerik algoritması üzerinde ‘İlgilenmiyorum’ ifadesini seçerek uygulamayı kendileri için daha uygun bir hâle getirebilecek. İçerikler ve yorumlardaki ‘hashtag’ ve ’emojiler’ için ayarlar kısmında ‘Gizli Sözler’ kısmından sınırlama getirilebilecek.

EBEVYN DENETİMİ GELİYOR

Instagram, ebeveynlerin çocuklarının uygulama ayarlarını görmelerine olanak tanıyan bir özellik eklediğini de açıkladı. Yeni ayar ile birlikte gençlerin sosyal medyadaki kötü amaçlı kişilere göre daha fazla korunması hedefleyeceğini ifade etti.

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