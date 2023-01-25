Instagram için 3 yeni özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek

Instagram’a birçok yeni özellik geldi. Instagram’a eklenen yenilikler arasında kullanıcıların platform içinde daha fazla kontrol sahibi olma ve çift profil fotoğrafı belirleme gibi özellikler bulunuyor.

ÖZELLİKLER

Instagram, ilk olarak ikisi arasında geçiş izni veren çift profil fotoğrafı özelliğini sundu. Bu yeniliğe göre sosyal medya platformu üzerinde normal profil fotoğrafına ek avatar da ayarlanabilecek.

SESSİZ MOD

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Instagram için gelen yeniliklerden bir diğer dikkat çekeni ise Sessiz Mod oldu. Instagram kullanıcısının Sessize Mod özelliğini aktif ettiği durumlarda bildirimler otomatik olarak kapanacak. Bu sayede kişiler, ders çalıştığı ya da dinlenmek istediği gibi durumlarda rahatsız olmayacak. Yenilik, bir süredir geliştirme aşamasında bulunuyordu.

Instagram, ek olarak genç yaştaki kullanıcılarının gece geç saatlerde platformda vakit geçirdiği durumlarda Sessiz Modu etkinleştirmelerini de isteyecek. Benzer bir özelik, TikTok tarafından da uyku saatlerinin düzenlenmesi için test edilmeye başlanmıştı.

KEŞFET BÖLÜMÜ

Instagram son olarak kullanıcıların platform içerisinden içerikleri yönetmesine izin verecek bir yenilik daha getirdi. Bu özelliğe göre Keşfet bölümündeki birçok gönderi aynı anda gizlenecek. Hatta gönderiler dışında ek olarak kelimeler, etiketler (hashtags) ve emojiler de tercihe dayalı olarak gizlenebilecek. Gizlenen kelimelere ulaşmak için ise şu adımları izlemek yeterli:

Ayarlar

Gizlilik

Gizlenen Kelimeler.