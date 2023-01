Instagram'daki videolardan sıkılanlara müjde: Fotoğraflara geri dönülecek

Instagram CEO’su Adam Mosseri, 2022 yılında fotoğraflardan çok videoların öne plana çıktığını kabul etti. Ünlü CEO Mosseri, Instagram için fotoğraf paylaşma odaklı kurulduğunu anlatarak ilerleyen dönemde video fotoğraf ve video gönderileri için bir denge olacağını söyledi.

TİKTOK'LA REKABET EDİLİNCE INSTAGRAM VİDEOLARA YÖNELDİ

Instagram’ın videoları öne çıkarmasındaki en büyük nedeni, TikTok’un sosyal medya platformları arasında kısa sürede büyüyerek zirvede yer alması olarak açıklandı. Ancak, Instagram üzerinde sadece fotoğraf paylaşmak isteyen kullanıcılar bu duruma sıcak bakmadığını belirtti.

Mosseri, konuyla ilgili şu sözlere de yer verdi:

“Bence 2022 yılında videoya aşırı odaklandık ve sıralamayı çok ileri götürdük. Temelde çok fazla video ve yetersiz fotoğraf gösterdik. Onu artık dengeledik, bu nedenle birinin fotoğrafları ve videoları ne sıklıkta beğendiği ve birinin fotoğraflara karşı videolara ne sıklıkla yorum yaptığı gibi şeyler kabaca eşittir. Bu, her şeyin dengelendiğine dair iyi bir işarettir.”

“Ancak fotoğraflar her zaman yaptığımız işin önemli bir parçası olacak ve her zaman Instagram’da ve başka yerlerde fotoğraf bulmayı seven ve bu konuyla ilgilenen insanlar olacaktır. Bu konuda çok net olduğumuzdan emin olmak istiyorum.”

Adam Mosseri, video ve fotoğraf dengesi dışında ek olarak spam hesapların son zamanlarda Instagram üzerinde artması ile de ilgili konuştu. CEO, bununla ilgili çalışmaları olduğunu ve ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.