Instagram’da paylaşmak için en iyi 50 yer açıklandı. İstanbul bakın kaçıncı sırada

Big 7 Travel, sosyal medyada paylaşım yapmak için dünyanın en iyi şehirlerini açıkladı. Big 7 Travel tarafından hazırlanan "2023 Yılında Instagram’da Paylaşmak İçin En İyi 50 Yer" listesinde İstanbul dördüncü sırada yer aldı.
“2023 Yılında Instagram’da Paylaşmak İçin En İyi 50 Yer” başlığıyla hazırlanan liste, şehir etiketlerinin Instagram ve TikTok’taki görüntülenme sayısına, paylaşım sayısına, paylaşım imkanı sunan lokasyonların çeşitliliğine ve alınan etkileşimlere göre hazırlandı.
Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, listenin ilk sırasında İtalya’nın Milan şehri yer aldı. #Milan etiketinin Instagram’da 22 milyondan fazla görüntülenmeye ve TikTok’ta 97 milyardan fazla izlenmeye sahip olduğu belirtildi. Milan’ı sırasıyla Londra ve Paris takip ederken İstanbul dördüncü sırada yer aldı.
İŞTE LİSTE:
Milan, İtalya
Londra, İngiltere
Paris, Fransa
İstanbul, Türkiye
New York, ABD
Nepal
Şikago, ABD
Bali, Endonezya
Sri Lanka
Sydney, Avustralya
Kuzey İzlanda, Yeni Zelanda
Bakü, Azerbaycan
Singapur
Tokyo, Japonya
Seul, Güney Kore
Maldivler
Seattle, ABD
Buenos Aires, Arjantin
İbiza, İspanya
Dublin, İrlanda
Marakeş, Fas
İzlanda
New Orleans, ABD
Tulum, Meksika
Hong Kong
Cape Town, Güney Afrika
Phuket, Tayland
Oahu, Havayi
Kuala Lumpur, Malezya
Prag, Çek Cumhuriyeti
Bergen, Norveç
Tiflis, Gürcistan
Edinburgh, İskoçya
Varşova, Polonya
Santorini, Yunanistan
Tahiti, Fransız Polinezyası
Havana, Küba
Lizbon, Portekiz
Boracay, Filipinler
Banff, Kanada
Hoi An, Vietnam
Amalfi Coast, İtalya
Wadi Rum, Ürdün
Kerry, İrlanda
Interlaken, İsviçre
Dubrovnik, Hırvatistan
Masai Mara, Kenya
Ha Long Bay, Vietnam
Brugge, Belçika
Nice, Fransa
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