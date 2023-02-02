Instagram’da paylaşmak için en iyi 50 yer açıklandı. İstanbul bakın kaçıncı sırada

Big 7 Travel, sosyal medyada paylaşım yapmak için dünyanın en iyi şehirlerini açıkladı. Big 7 Travel tarafından hazırlanan "2023 Yılında Instagram’da Paylaşmak İçin En İyi 50 Yer" listesinde İstanbul dördüncü sırada yer aldı.

“2023 Yılında Instagram’da Paylaşmak İçin En İyi 50 Yer” başlığıyla hazırlanan liste, şehir etiketlerinin Instagram ve TikTok’taki görüntülenme sayısına, paylaşım sayısına, paylaşım imkanı sunan lokasyonların çeşitliliğine ve alınan etkileşimlere göre hazırlandı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, listenin ilk sırasında İtalya’nın Milan şehri yer aldı. #Milan etiketinin Instagram’da 22 milyondan fazla görüntülenmeye ve TikTok’ta 97 milyardan fazla izlenmeye sahip olduğu belirtildi. Milan’ı sırasıyla Londra ve Paris takip ederken İstanbul dördüncü sırada yer aldı.

İŞTE LİSTE:

Milan, İtalya

Londra, İngiltere

Paris, Fransa

İstanbul, Türkiye

New York, ABD

Nepal

Şikago, ABD

Bali, Endonezya

Sri Lanka

Sydney, Avustralya

Kuzey İzlanda, Yeni Zelanda

Bakü, Azerbaycan

Singapur

Tokyo, Japonya

Seul, Güney Kore

Maldivler

Seattle, ABD

Buenos Aires, Arjantin

İbiza, İspanya

Dublin, İrlanda

Marakeş, Fas

İzlanda

New Orleans, ABD

Tulum, Meksika

Hong Kong

Cape Town, Güney Afrika

Phuket, Tayland

Oahu, Havayi

Kuala Lumpur, Malezya

Prag, Çek Cumhuriyeti

Bergen, Norveç

Tiflis, Gürcistan

Edinburgh, İskoçya

Varşova, Polonya

Santorini, Yunanistan

Tahiti, Fransız Polinezyası

Havana, Küba

Lizbon, Portekiz

Boracay, Filipinler

Banff, Kanada

Hoi An, Vietnam

Amalfi Coast, İtalya

Wadi Rum, Ürdün

Kerry, İrlanda

Interlaken, İsviçre

Dubrovnik, Hırvatistan

Masai Mara, Kenya

Ha Long Bay, Vietnam

Brugge, Belçika

Nice, Fransa