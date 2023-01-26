iOS 17’nin ilk detayları belli oldu. Iphone kullanıcılarını ne bekliyor

Teknoloji devi Apple’ın iPhone 15 serisiyle birlikte tanıtacağı iOS 17 için de ilk detaylar gelmeye başladı. iOS 17 güncellemesinde arayüz için büyük çaplı bir değişim görünmüyor.

GELECEK YENİLİKLER

Yeni güncellemeyle birlikte iPhone modellerinde artık Apple’ın Reality Pro AR/VR kulaklığını senkronize etmek için yeni bir uygulama olacak. Bu yeni uygulamanın Watch uygulaması ile benzerlik göstermesi bekleniyor.

Teknoloji devi, genel olarak verimliliği ön planda tutarak diğer uygulamaları için değişiklikler yapacak.

Arayüz konusunda akıllı telefonlar için büyük değişiklikler olmasa da Music ve Mail için birçok yenilik ve eş zamanlı olarak özellik de bekleniyor.

ANIMSATICI VE DOSYALAR İÇİN DE İYİLEŞTİRME

Kaynağa göre Apple, her iki uygulama için de daha kolay bir kullanım deneyimi sağlayacak.

Öte yandan iOS 17 güncellemesi için Anımsatıcı ve Dosyalar için de iyileştirme bekleniyor. Fakat iki uygulama için de iyileştirmelerin hangi alanda yapılacağı henüz belirsiz.

Ek olarak iOS 17 güncellemesinin iPhone 15 serisiyle gelecek olmasıyla ikisi arasında optimize edilmiş bazı özellikler de olacak. iOS güncellemesinde, iPhone 15 serisinin bütün modellerinde yer alacak Dinamik Ada’yı çalıştıracak.