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Demirören'in Hürriyet ve Kanal D binasını Ziraat Bankası'na geçti

Doğan Medya iştiraklerini satın almak için Ziraat Bankası'ndan kredi kullanıp borçlarını ödemediği için Demirören Grubu, dün Bağcılar'da yer alan Hürriyet ve Kanal D binasını da bir protokolle Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na devretti

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 12:11
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Demirören kredi borcuna karşı Hürriyet ve Kanal D binasını Ziraat'e devretti

Demirören'in Hürriyet ve Kanal D binasını Ziraat Bankası'na geçti
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Demirören Holding, eski Doğan Medya Grubu’nu satın almak için başta Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankalarından aldığı kredileri geri ödeyemediği için, krediye teminat gösterilen varlıklarını birer birer kaybetmeye devam ediyor. Kemer Golf & Country Club arsasından sonra, grubun gazete ve televizyon istasyonlarının yönetim merkezi olan Bağcılar’daki DMC binaları ve bu binaların arkasındaki dev araziler de 28 ekim itibarıyla Ziraat Bankası’nın şirketi Ziraat Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı’na devredildi, tapu devirleri gerçekleşti.

Bloomberg HT’nin haberine göre; Ziraat GYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, mülkiyeti Ziraat Bankası’nda bulunan Bağcılar’daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair iş birliği protokolü imzalandığı kaydedildi.

 

HÜRRİYET ANTALYA'DAKİ BASKI FAALİYETLERİNE SON VERDİ

Demirören Grubu’nun gazetelerinin basıldığı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ, Antalya DPC Şubesi'nin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amaçlarıyla 03.12.2022 tarihi itibarıyla, Yenigöl Mah., Serik Cad., N80 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan Antalya DPC Şubesi'nin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir" 

Kararla birlikte matbaada çalışan 37 kişinin işine son verildi. Daha önce İstanbul Hadımköy’deki matbaasını satan Demirören Grubu, gazetelerini uzun bir süredir Sabah Gazetesi’nin matbaasında bastırıyordu. Ankara, İzmir, Adana ve Trabzon’daki matbaalar ise faaliyetlerine devam ediyor. 

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Abbas
1.11.2022 12:33
Demirören, ben istemedim zorla verdiniz, alın borçsa mal da sizin olsun de çık işin içinden, yoksa getirisi sıfır olan bunlar tüm varlığına mal olur  
 
Boşnak
1.11.2022 12:32
Akp nin gidici olduğunu anladı şimdi günah çıkarıyor nasıl az zarala yırtarım diye  
 
Tekin Ertürk
1.11.2022 12:24
akp ve mhp seçmeninin bundan haberi var mı? Varsa ne düşünüyorlar? Alınan para 100 lira, teslim edilenler 5 lira. Haram zıkkım olsun. akp ve mhp seçmeni Ahzap suresinden başlayıp Kuran'ı okusun.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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