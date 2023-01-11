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iOS 16.3 Beta 2 güncellemesi çıktı. İşte gelen yenilikler listesi

iOS 16.3 Beta 2 güncellemesinin çıktığı belirtildi. Güncellemeyle birlikle cihazlara hangi güncellemelerin geldiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 09:54
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iOS 16.3 Beta 2 güncellemesiyle hangi özellik cihazlara eklendi

iOS 16.3 Beta 2 güncellemesi çıktı. İşte gelen yenilikler listesi
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iOS 16.3'ün ikinci Beta sürümü yayınlandı. Güncellemenin barındırdığı yenilikler ortaya çıktı.

iPhone 14'ler ile birlikte hayatımıza giren Acil SOS özelliği, iPhone’larda güç ve ses tuşlarından herhangi birinin aynı anda basılı tutulmasıyla aktifleşecek. Apple  kullanıcılarının bu tuşlara basıldığı tuttuğu takdirde sürgü açılacak ve sürekli basılı tutulursa alarm sesiyle birlikte geri sayım başlayacak. Bu geri sayım bittiğinde de telefon, bulunduğu ülkenin acil durum servisini arayacak.

BEKLETEREK ARAMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

iOS 16.3 Beta 2 güncellemesinde ise Acil SOS için çalışma şekli biraz daha farklılaşacak. Güç ve ses tuşlarının basılı tutulmasından sonra geri sayımı bıraktığında  iPhone acil servisi öyle arayacak. Bu aramaya “Bekleterek Ara” adı veriliyor. Yeni iOS Beta güncellemesindeki aramaya ise “Beklet ve Bırakarak Ara” adı verildi.

Beklet ve Bırakarak Ara özelliğinin açıklaması ise şu şekilde:

“Yan düğmeyi ve ses düğmelerinden birini sürekli basılı tutarsanız bir geri sayım başlar ve bir alarm çalar. Geri sayımdan sonra düğmeleri bırakırsanız iPhone acil servisleri arayacaktır.”

Bekleterek Ara özelliği için ise şu açıklama mevcut:

Yan ve ses düğmelerini basılı tutarsanız Acil SOS kaydırıcısı görünür. Onları tutmaya devam ederseniz bir geri sayım başlar ve bir uyarı sesi duyulur. Geri sayım sona erdiğinde de iPhone acil servisleri arar.

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