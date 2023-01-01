Yapay zeka sohbet botlarını bir araya topladı. Ortalık karıştı

Açılımı "Açık Keşif Platformu (Platform for Open Exploration)" olan Poe adlı uygulama kullanıcıların bir dizi dil modeliyle sohbet edebilmesine olanak tanındı.

Poe yapay zeka araçlarına yemek tarifleri, problem çözümleri ve doğa üzerine meseleler de dahil olmak üzere birçok konuda soru sorulabiliyordu.

En gelişkin dil modeli olarak bilinen GPT-3 tabanlı bu sohbet botu, şiir, öykü ve düzyazı yazma yeteneğinin yanı sıra kullanıcıların sorularına bir arama motoru gibi cevap verdiği için de övgü topluyordu.

Şirketin TechCrunch'a açıklamada bulunan bir sözcüsü, "İnsanların bir dizi farklı yapay zeka aracısıyla kolayca etkileşim kurabileceği bir yer olacak şekilde tasarlandı" diye konuştu:

Son 12 yılda Quora'yı işleterek tüketiciler için sanal ürünler oluşturmaya dair çok şey öğrendik. Özellikle bilgi arayan kişilere hizmet etmede deneyimliyiz.

Şirket temsilcileri ayrıca, Poe'nun Quora'nın bir parçası olmadığını vurguladı. Quora yönetimi, yeni uygulamayı bağımsız bir girişim olarak görüldüğünü belirtti.