iOS 17 alacaklar telefonların listesi güncellendi. İşte o liste

Apple tarafından iOS 17, Haziran ayında düzenlenecek Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC’de tanıtılacak.
Güncellemeyi alacak modeller arasında A11 Bionic işlemcisini barındıran modellerin olacağı düşünülüyordu.
iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’in olmayacağı aktarılmıştı.
Uzun süre yazılım desteği vermesiyle bilinen Apple'ın iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri beklenen güncellemeye sahip olacağı iddia edildi.
İOS 17 ALACAK MODELLER
iPhone 14 serisi
iPhone 13 serisi
iPhone SE 2023
iPhone SE 2022
iPhone 12 serisi
iPhone 11 serisi
iPhone XS ve XS Max
iPhone XR
iPhone 8 ve 8 Plus
iPhone X
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