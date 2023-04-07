Acil durum aramaları için ilginç çözüm: İhtiyacınız yoksa...

Apple'ın acil durumlarda kullanılmak üzere ortaya çıkardığı kaza algılama özelliğinin bazı durumlarda yanlış çalıştığı belirtildi. Kazaları algılamak için kullanılan ivmeölçerin kaza dışında bazı durumlarda da tetiklenebildiği ifade edildi.

Ekstrem sporlar sırasında ve hız trenine binildiğinde kaza algılama özelliğinin çalıştığı görülürken telefon bu durumda kullanıcısına öncelikle yüksek sesli bildirim göndermesine rağmen, bazı iPhone sahipleri ise maalesef bu sesi duymadığı oldu.

"İHTİYACINIZ YOKSA..."

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Bu sorunu çözmeye çalışan Apple ise akla gelen ilk yöntemi hayata geçirdi. Apple, kaza algılama özelliğinin kullanım bilgilerini güncelledi. Yapılan güncellemede ‘arama yapıldıysa ancak acil servise ihtiyacınız yoksa kapatmayın. Biri cevap verene kadar bekleyin, ardından yardıma ihtiyacınız olmadığını açıklayın’ ifadeleri yer alıyor.

Apple bu uyarı ile birlikte geçici bir çözüm sunmak istiyor ancak bu da acil durum hizmet sağlayıcılarının işini zorlaştıracak gibi görülüyor.