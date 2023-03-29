iOS 17 hakkında şok iddia. Beklenenden daha büyük bir güncelleme olabilir

Apple'ın Eylül ayında kullanıma sunacağı iOS 17 hakkında ilginç iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Bloomberg'den Mark Gurman, daha önce Apple VR başlığı üzerinde yapılan çalışmalar nedeniyle iOS 17'nin çok fazla değişiklik sunmayacağını belirtti.

Deneyimli Apple uzmanı bu fikrini değiştirdi. Artık Gurman'a göre yaklaşan iOS 17 güncellemesi kullanıcıların en çok istedikleri büyük özelliklerinden bazılarını sunacak.

Gurman’ın en son yazısında belirttiğine göre “Apple, iOS 17'yi geliştirmeye başladığında, en başta bunun bir ayar sürümü olacağı düşünülüyordu - bu sürüm, yeni özellikler eklemekten çok hataları düzeltmeye ve performansı artırmaya odaklanacaktı. Kaçırılan son tarihler ve hatalı bir başlangıç nedeniyle sıkıntı çeken iddialı bir güncelleme olan iOS 16'nın sorunlarından kaçınmak amaçlanıyordu. Ancak daha sonra geliştirme sürecinde strateji değişti.”

Gurman, kişiselleştirilmiş iOS kilit ekranları, özel klavyeler gibi özelliklerin çoğunun son yıllarda Apple tarafından sunulmuş olmasından dolayı iOS 17'nin iPhone kullanıcıları için tamamen farklı bir deneyim değişikliği sunmayacağının altını çizdi.

iOS 17, CarPlay, Siri ve Mesajlar gibi mevcut iPhone özellikleri ve uygulamalarında önemli yenilikler getirebilir.