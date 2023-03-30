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iOS 16.4'nın sorunları ortaya çıktı. Cihazlarda pil tüketimi ve aşırı ısınma görüldü

Apple’ın yayınladığı son iOS sürümü iOS 16.4'ün cihazlarda bazı sorunları doğurduğu ortaya çıktı. Kullanıcılar, şikayetlerini sosyal medyadan duyurdu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:48
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Yeni yayınlanan iOS 16.4'nın sorunları ortaya çıktı

iOS 16.4'nın sorunları ortaya çıktı. Cihazlarda pil tüketimi ve aşırı ısınma görüldü
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iPhone kullanıcıları, Apple'ın yeni iOS 16.4 güncellemesinin pil ömrünü olumsuz etkilediğini ifade etti. Apple'ın yeni güncellemesi ile ilgili şikayetler arasında, şarjın birkaç saat içinde tükendiğine dair iddialar sosyal medyada yer aldı.

Bu sorunun bir sistem hatasından kaynaklandığı tahmin edilirken son birkaç gün içinde Twitter'ı doldurmaya başladı ve kullanıcılar, en son iOS 16.4 yükseltmesinin iPhone'larının şarj tutma yeteneğini azalttığının altı çizildi.

Tek sorun şarj konusunda da yaşanmıyor gibi görünüyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, cihazının ısınma sorunları yaşadığını söylerken, bir başkası telefonunun Siri'ye bağlanamadığından şikayet ediyor.

Yukarıdaki tweet’te, "En son güncellemelerden sonra #iPhone'unda aşırı ısınma sorunu yaşayan başka biri var mı? Pil şarj olurken şarj işlemi duruyor ve soğuduğunda şarjın devam edeceğini söylüyor' ifadeleri yer alıyor.

Bir başka kullanıcı ise şunları söyledi:

iOS 16.4 güncellemesinden sonra pil hızla tükeniyor ve Siri bağlantı sorunu yaşıyor. Bu sorunu çözmek için mümkün olan en kısa sürede güncelleme bekliyorum.

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