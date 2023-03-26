iPhone 15 için ilginç ekran kararı. Kullanıcılar çok şaşıracak

Apple'ın analistleri tarafından sızdırılan bilgilere göre Apple, iPhone 15 ailesinin ekranı için mesafe sensörlü dinamik ada teknolojisine yer vereceği ortaya çıktı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre ise Dinamik ada teknolojisinin, standart sürümler de dahil olmak üzere tüm iPhone 15 modellerinde benimsenmesi bekleniyor. Ayrıca, yeni modellerde iPhone 14 Pro‘dan farklı olarak yakınlık sensörü kullanılacak.

Apple analisti olan Ming-Chi Kuo’ya göre iPhone 15 serisi, dinamik ada içinde entegre bir yakınlık sensörüne sahip olacak. Bu değişiklik, iPhone 14 Pro’nun ekranın altında ancak dinamik ada tasarımının dışında bulunan yakınlık sensörü konumunun yerini alacak.

iPhone 15 serisi, dinamik ada alanında neredeyse hiçbir değişiklik olmaksızın entegre bir yakınlık sensörüne sahip olacak. Bu, öne bakan kamera ve diğer sensörler için hap şeklindeki açıklığın, yakınlık sensörünün eklenmesiyle bile aynı boyutta kalacağı anlamına gelir.

Kuo’ya göre IQE, iPhone 15 serisindeki yakınlık sensörleri için özel epi-wafer tedarikçisi olarak Landmark’ın yerini alacak. Bu değişikliğin, Coherent/II-VI tarafından satın alınan Finisar’ın, iPhone 14 Pro’da kullanılan 1380nm dalga boyu sensörlerine kıyasla 940nm dalga boyu yakınlık sensörleri sunacağı anlamına geliyor.

Sızdırılan bilgilere göre Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde ProMotion teknolojisine yer vermeyecek. LTPO ekran teknolojisinin de iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde kullanılmayacağı aktarılmıştı.