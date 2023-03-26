26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

iPhone 15 için ilginç ekran kararı. Kullanıcılar çok şaşıracak

Apple'ın iPhone 15 cihazlarının ekranı için mesafe sensörlü dinamik ada teknolojisini kullanacağı sızdırıldı. Cihaza dair bazı özellikler de belli oldu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 08:22
Takip Et

iPhone 15'lerde mesafe sensörlü dinamik ada ekranı kullanılacak

iPhone 15 için ilginç ekran kararı. Kullanıcılar çok şaşıracak
+
Aa
-

Apple'ın analistleri tarafından sızdırılan bilgilere göre Apple, iPhone 15 ailesinin ekranı için mesafe sensörlü dinamik ada teknolojisine yer vereceği ortaya çıktı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre ise Dinamik ada teknolojisinin, standart sürümler de dahil olmak üzere tüm iPhone 15 modellerinde benimsenmesi bekleniyor. Ayrıca, yeni modellerde iPhone 14 Pro‘dan farklı olarak yakınlık sensörü kullanılacak.

Apple analisti olan Ming-Chi Kuo’ya göre iPhone 15 serisi, dinamik ada içinde entegre bir yakınlık sensörüne sahip olacak. Bu değişiklik, iPhone 14 Pro’nun ekranın altında ancak dinamik ada tasarımının dışında bulunan yakınlık sensörü konumunun yerini alacak.

iPhone 15 serisi, dinamik ada alanında neredeyse hiçbir değişiklik olmaksızın entegre bir yakınlık sensörüne sahip olacak. Bu, öne bakan kamera ve diğer sensörler için hap şeklindeki açıklığın, yakınlık sensörünün eklenmesiyle bile aynı boyutta kalacağı anlamına gelir.

Kuo’ya göre IQE, iPhone 15 serisindeki yakınlık sensörleri için özel epi-wafer tedarikçisi olarak Landmark’ın yerini alacak. Bu değişikliğin, Coherent/II-VI tarafından satın alınan Finisar’ın, iPhone 14 Pro’da kullanılan 1380nm dalga boyu sensörlerine kıyasla 940nm dalga boyu yakınlık sensörleri sunacağı anlamına geliyor.

Sızdırılan bilgilere göre Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde ProMotion teknolojisine yer vermeyecek. LTPO ekran teknolojisinin de iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde kullanılmayacağı aktarılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
2
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
3
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
4
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
5
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
6
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
7
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.