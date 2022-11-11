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Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu

Koronavirüs'ün Çin'i hapis alması ve pandemi sürecinin uzaması nedeniyle üretim merkezlerinde bazı sıkıntılar yaşandı. Apple'ın Çin'deki en büyük ortaklarından bir olan Foxconn'ın kapatılması durumu iPhone 14 Pro üretimini durdurdu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 08:11
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iPhone 14 Pro'nun üretiminin durdurulduğu açıklandı

Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
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Shiftdelete'te yer alan bilgilere göre; Apple, Çin'deki üretim merkezlerinden belki de en önemlisi olan Foxconn ile sorunlar yaşıyordu. En son Çin'deki bir fabrikada yaşanan 'karantina skandalları'nın ardından işçiler ayaklanmıştı. 

Apple, yakın bir zaman önce Çin'deki fabrikalara 'iPhone 14 ve 14 Plus' için üretimi durdurma talimatı verdi. Bu kararın arkasında satışlarıyla Apple'ı memnun eden iPhone 14 Pro'nun üretiminin artırılması bulunuyordu.

Çin'de Koronavirüs vakalarının artmasıyla Foxconn da pandemi sürecini uzattı ve en sonunda şirket üretim olmayışına dayanamayarak kapatıldı. Foxconn, Apple'ın yoğun siparişlerine rağmen kapatılmak zorunda kalındığı için iPhone 14 Pro üretimi de otomatik olarak durdu.

Bu Apple'ın ilerleyen dönemdeki siparişlerine ve tedariğinde farklı planlar çizmesine neden olacak.

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