Araştırmacılardan korkutan rapor: iPhone cihazlar bizi izliyor

iPhone’un donanım ve yazılım verilerini incelendiğinde araştırmacılar iPhone analiz özelliğinin kapalı olan cihazlardan veri toplamaya devam ediyor.

Apple’ın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, “iPhone Analizi; donanım ve işletim sistemi özellikleri konusunda ayrıntılar, performans istatistikleri ve aygıtlarınızı ve uygulamaları kullanma şekliniz hakkındaki verileri içerebilir. Toplanan bilgilerin hiçbiri kimliğinizin bireysel olarak teşhis edilmesini sağlamaz. Kişisel veriler diferansiyel gizlilik gibi gizlilik koruma tekniklerine tabi oldukları için ya hiç tutulmazlar ya da Apple’a gönderilmeden önce raporlardan silinir. Aygıt Analizi’ni paylaşmayı tamamen etkisizleştirmeyi de seçebilirsiniz.” ifadeleri yer aldı.

Tommy Mysk ve Talal Haj Bakry adlı siber güvenlik uzmanları, App Store ve Apple Müzik başta olmak üzere bazı iPhone uygulamalarını inceleyerek kullanıcıların gizlilik ayarlarını değiştirdikleri halde Apple’ın verileri kendi sunucularına gönderdiğini belirtti. Ekip, “Gönderilerin bilgilerin ayrıntı seviyesi Apple gibi bir şirket için şok edici” dedi.

App Store’daki uygulamalar, reklamların ve uygulamaların ne kadar süre bakıldığını ve onu nasıl bulduğunu da dahil olmak üzere, gerçek zamanlı olarak yapılan her şey hakkında bilgi topladığını belirtti. Kişinin kimlik numaraları, ne tür bir telefon kullandığı, ekran çözünürlüğün, klavye dili, internete nasıl bağlanıldığı gibi ayrıntılar da Apple tarafından kayıt altına alınıyor olarak kaydedildi.

Araştırmalarını yapan ekip “Kişiselleştirme seçeneklerini devre dışı bırakmak veya kapatmak, uygulamanın gönderdiği ayrıntılı analiz miktarını azaltmadı. Kişiselleştirilmiş reklamlar, kişiselleştirilmiş öneriler ve kullanım verilerini ve analizleri paylaşma gibi olası tüm seçenekleri kapattık” ifadelerini kullandı.

Örneğin Sağlık ve Cüzdan uygulamalarının, iPhone Analiz ayarının açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın herhangi bir analiz verisi aktarmadığını duyurdu. Aynı zamanda, analitik verileri gönderen uygulamaların çoğunun kimlik numaralarını paylaştığını ve Apple’ın hizmetlerindeki etkinliğinizi izlemesine olanak tanıdığı açıkladı.