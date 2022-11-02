Apple cihaz almak isteyenler dikkat! Aradığınız cihaz bitmiş ya da artık hiç üretilmeyecek olabilir

Apple'ın fabrikalarından Foxconn’da çalışan 200.000 işçinin fabrikanın kapalı döngü sistemine girmesiyle birlikte bazı işçilerin fabrikadan kaçmaya başladığı iddia ediliyor. Üstelik o anların video kayda alındığı ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşıldığı belirtiliyor.

İddialara göre işçilerin, tellerden çıkarak fabrikanın kampüsünden kaçmaya çalıştığı görüldü. Fakat bu videoların gerçek olduğuna dair bir kanıt henüz ortada yok. Foxconn’un yaşadığı bu sorunlardan sebebiyle iPhone üretiminin yüzde 30’a kadar düştüğü söyleniyor.

Reuters’a konuşan bir Foxconn çalışanı, Apple’ın bu açığı kapatması için Shenzhen kentindeki başka bir fabrikasında üretimi artırdığını söyledi. Foxconn yaptığı açıklamada durumu kontrol altına aldığını ve üretim sorunu oluşmaması adına diğer tesislerle birlikte iş birliği içinde olduklarını duyurdu. Apple’ın en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn, dünya çapındaki sevkiyatların yüzde 70’lik kısmını karşılıyor. Apple ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Foxconn ek olarak işçiler için yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirme sözünü verdiği bir bildiri yayınladı. Bu bildiride 1 Kasım’dan sonra yeni kantinler açacağını, tıbbi bakım malzemesi dağıtacağını ve Covid’e yakalanan işçiler için de daha kaliteli yemekler sunacağını belirtti.