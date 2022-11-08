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iPhone 14 cihazındaki sorun için güncelleme yapıldı

Apple'ın son çıkarmış olduğu iPhone 14 serisindeki hataları gidermek amacıyla yeni bir güncelleme yapıldı. Bu güncellemeyle WiFi kopması sorunu ortadan kaldırılacak.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 11:34
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iPhone 14'lerde bulunan WiFi kopması sorunu için yeni bir güncelleme yapıldı

iPhone 14 cihazındaki sorun için güncelleme yapıldı
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Apple iOS 16.1.1 güncellemesiyle bir süredir kullanıcıları rahatsız eden başta Wi-Fi hatası olmak üzere yaşanan hatalar ve sorunlarının giderilmesini sağlayacak. Güncellemenin testlerine başlayan Apple en kısa zamanda güncellemeyi piyasaya sürülmeyi planlıyor.

Wi-Fi’deki sebebi belli olmayan kopuşlar Apple kullanıcılarını rahatsız etmektedir. 16.1.1 güncellemesiyle Apple’ın bu sorunu ortadan kaldırıldı.

Wi-Fi hatasını düzeltmenin yanı sıra Apple, iOS 16’nın Eylül ayında piyasaya sürülmesinden bu yana kullanıcılardan gelen diğer belli başlı sorunları da ortadan kaldırılması planladığını duyurdu. Ayrıca iOS 16.1.1, iPhone 14 ve ‌iPhone 14 Pro‌ modelleri için uydu üzerinden acil durum mesajı özelliğini de içermektedir.

Kasım ayında gelmesi beklenen güncellemenin uydu bağlantılı acil durum sisteminin geleceğine kesin gözüyle bakılmakladır.

Apple’ın yaptığı çalışmalarında iOS 16.1.1 dışında bir sürüm görünmediği belirtilmektedir. Bu sebeple ara bir güncelleme olsa da iOS 16.1.1‘nin önemli bir sürüm olacağı düşünülüyor.

Apple, iOS 16.2 ve iPadOS 16.2‘yi açık beta test etmeye başlamış durumda. iOS 16.2’nin Aralık ortasında piyasaya sürülmesi beklenmektedir. Bu güncellemeyle iPhone ve iPad kullanıcıları ilk olarak WWDC etkinliğinde tanıtılan Freeform uygulamasına kavuşacak.

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